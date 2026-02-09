Diari Més

La nova Muntanyeta de Bonavista obrirà portes el pròxim 17 de febrer

Les obres han durat 10 anys i s'han invertit 13 MEUR

Imatge del nou edifici, que s’ubica al camí de la Partió.

Imatge del nou edifici, que s’ubica al camí de la Partió.Cedida

La nova Residència La Muntanyeta es posarà en marxa el pròxim 17 de febrer al barri de Bonavista, amb el trasllat dels primers usuaris i usuàries procedents de l’antiga residència del camí de l’Oliva. El nou edifici està ubicat al número 3 del camí de la Partió, entre l’Escola Bonavista i el complex esportiu del barri, en un solar de 15.000 metres quadrats cedit per l’Ajuntament de Tarragona, 5.000 dels quals són superfície construïda.

L’equipament ofereix un total de 60 places i triplica la capacitat de l’antiga residència. El nou equipament esdevindrà un servei social de primer nivell i de referència a tot Catalunya en l’atenció a persones amb paràlisi cerebral i altres pluridiscapacitats de les comarques de Tarragona. La inversió total per a l’execució del projecte ha estat de més de 13 milions d’euros, amb fons propis de la Fundació La Muntanyeta de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, i amb la col·laboració d’administracions i particulars i l’aportació dels fons europeus Next Generation.

L’edifici es divideix en dos: una part es destina als mòduls residencials i una altra, als espais comunitaris. Ambdós àmbits comparteixen espais a la planta baixa: els destinats a les sales de teràpia, a l’àrea administrativa, a la logística i l’accés.

