EQUIPAMENTS
La nova Muntanyeta de Bonavista obrirà portes el pròxim 17 de febrer
Les obres han durat 10 anys i s'han invertit 13 MEUR
La nova Residència La Muntanyeta es posarà en marxa el pròxim 17 de febrer al barri de Bonavista, amb el trasllat dels primers usuaris i usuàries procedents de l’antiga residència del camí de l’Oliva. El nou edifici està ubicat al número 3 del camí de la Partió, entre l’Escola Bonavista i el complex esportiu del barri, en un solar de 15.000 metres quadrats cedit per l’Ajuntament de Tarragona, 5.000 dels quals són superfície construïda.
L’equipament ofereix un total de 60 places i triplica la capacitat de l’antiga residència. El nou equipament esdevindrà un servei social de primer nivell i de referència a tot Catalunya en l’atenció a persones amb paràlisi cerebral i altres pluridiscapacitats de les comarques de Tarragona. La inversió total per a l’execució del projecte ha estat de més de 13 milions d’euros, amb fons propis de la Fundació La Muntanyeta de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, i amb la col·laboració d’administracions i particulars i l’aportació dels fons europeus Next Generation.
L’edifici es divideix en dos: una part es destina als mòduls residencials i una altra, als espais comunitaris. Ambdós àmbits comparteixen espais a la planta baixa: els destinats a les sales de teràpia, a l’àrea administrativa, a la logística i l’accés.