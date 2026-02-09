Mobilitat
Entre la indignació i la resignació a l'estació de Tarragona el primer dia de vaga: «És desesperant, però no tenim més remei que esperar»
La jornada ha arrencat amb poca afluència d'usuaris i diversos combois cancel·lats o endarrerits
Nou dia de caos a les vies i usuaris indignats. El primer dia de la vaga del sector ferroviari ha arrencat a Catalunya, per descomptat, amb retards i trens cancel·lats. A l’estació de Tarragona destacava la poca afluència, gens típica d’un dilluns al matí, amb la majoria dels viatgers esperant els combois amb destí Barcelona i un grapat que havien estat abandonats a primera hora pels trens que acabaven el seu trajecte a Tortosa i Riba-roja d’Ebre.
«No hi ha una altra opció que venir i esperar que passi», explica Marc Fornós, que tornava a Barcelona amb la seva parella després de passar el cap de setmana a Tarragona. «Anàvem a agafar un AVE, però ens l’han cancel·lat també, així que hem vingut aquí», afegeix. Es va assabentar ahir a la nit de què avui arrencava la vaga.
«Em van avisar els meus avis, perquè quan vam intentar comprar bitllets en línia no ens donava l’opció. Podríem haver anat en bus, però hem pensat que probablement la situació a la carretera tampoc sigui òptima, ja que molta gent haurà agafat el cotxe avui», comentava. La parella encara ha tingut sort, ja que el tren ha arribat únicament amb deu minuts de retard, «i sembla que encara hem de donar gràcies».
L’Alberto Gagliasso esperava el mateix comboi amb la seva família. El jove italià passava el seu darrer dia d’Erasmus a Espanya abans de retornar al seu país. Tampoc era conscient que avui arrencava la vaga. «Sabia que hi havia problemes amb els trens aquests dies, però com el tren que volíem agafar no s’ha cancel·lat tampoc ens afecta gaire, o això esperem perquè hem d’arribar a l’aeroport», indica.
Durant la seva estada a Tarragona, l’estudiant ha estat «víctima» de nombroses incidències ferroviàries. «A Itàlia tampoc funcionen molt bé els trens, ja estava una mica acostumat», apunta. Així i tot, assenyala, «allà, en canvi, no s’organitzen tantes mobilitzacions. Ja em sembla bé», afirma.
La Noelia Jacinto, en canvi, tot i que viu la situació amb empatia, n’està «francament farta». «La meva parella viu a Tarragona així que faig aquest trajecte cada cap de setmana, i no hi ha dia que no passi alguna cosa. És que és una rere l’altra», assegura. «Estic molt cansada, no sé ni què dir ni opinar ja. Evidentment, alguna cosa falla, i entenc que els treballadors protestin, no soc ningú per dir-los què han de fer. Però com a viatgera, és un ‘conyàs’, ho sento», reconeix.
L’Elsie González no ha tingut tanta sort com la resta d’usuaris. Malgrat la promesa de serveis mínims d’un 66%, el comboi que esperava per arribar a Tortosa ha estat cancel·lat, i el següent no passa fins les 10 h. «No ens han donat cap mena d’explicació, simplement hem vist les lletres a la pantalla», explica. Com molts altres, viatja cada dilluns al matí per motius laborals.
«Treballo cuidant persones grans i malaltes, no és una feina on pugui arribar tard, i malauradament ja m’ha passat moltes vegades per culpa del pèssim servei ferroviari», etziba. «Estem tots desesperats aquí ja, però no hi ha més remei que esperar i tenir paciència», diu. Malgrat l'inconvenient, dona suport als maquinistes.
«Les vagues són bones. Avui ens afecten negativament, però crec que està molt justificat. Hem de trobar la manera, sigui com sigui, de què els trens tornin a funcionar correctament. Al principi la gent aguantava, però és evident que ja n’estem tots farts», opina.