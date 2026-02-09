SEGURETAT
Ematsa contracta serveis d’escorta per protegir els seus treballadors davant de possibles agressions
Els talls de subministrament o l’eliminació de connexions irregulars generen situacions de risc
Les actuacions que realitza l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) al carrer, com els talls de subministrament per impagaments o l’eliminació de connexions fraudulentes, poden generar moments de tensió. Per garantir la seguretat del seu personal i prevenir possibles conflictes amb usuaris, l’organisme comptarà amb escorta professional privada —sense armes— per protegir els treballadors.
Fonts d’Ematsa assenyalen que «es tracta d’un servei que ja s’havia contractat anteriorment», però «ha finalitzat la seva vigència». Per això, s’ha obert una nova licitació. En aquest cas, però, també s’ha inclòs el servei de vigilància estàtica a les oficines d’atenció al públic, situades a la Muntanyeta, al barri de Sant Pere i Sant Pau.
«No s’han registrat agressions físiques, però es produeixen situacions de risc puntualment», apunten des de l’empresa. Per això, indiquen, «es considera necessari aquests serveis com a mesura preventiva amb l’objectiu de vetllar i garantir la seguretat del personal». Aquesta protecció està regulada per normativa i es realitza amb l’autorització i col·laboració del Departament d’Interior. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària haurà d’estar habilitada per prestar aquesta cobertura i cada intervenció es comunicarà i es coordinarà amb els cossos de seguretat.
El contracte, per un període de dos anys, té un pressupost base de licitació de 56.573,79 euros (IVA inclòs). Les actuacions per part de la concessionària es duran a terme a partir de les vuit del matí, amb una durada diària prevista de cinc hores. Dos escortes acompanyaran els treballadors d’Ematsa que surtin al carrer per realitzar tasques pròpies de l’activitat de l’empresa, com la suspensió del subministrament d’aigua potable a persones no vulnerables econòmicament per impagament, el tall de connexions fraudulentes al servei d’aigua potable, la reconnexió de serveis suspesos o els treballs en zones que puguin comportar un risc d’agressió física per al personal.
Des de l’empresa municipal recorden que, en els casos de persones en situació de vulnerabilitat econòmica, existeixen mecanismes —en coordinació amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona— per garantir el subministrament d’aigua. Per una banda, poden aconseguir bonificacions sobre la tarifa i, per una altra, disposen d’«un Fons Social dotat de 150.000 euros ampliables en cas de necessitat».
Els conflictes es desplacen
L’experiència amb l’anterior contracte, ha demostrat que aquesta mesura ha estat «eficaç» a l’hora de dissuadir i minimitzar els incidents a la via pública. No obstant això, Ematsa ha detectat «un desplaçament de la conflictivitat» cap a les oficines d’atenció al públic. Especialment, els dies posteriors a les actuacions que es duen a terme al carrer. Amb el servei d’escorta i vigilància, l’objectiu és garantir que tots els treballadors puguin dur a terme les seves tasques sense posar en risc la seva integritat.