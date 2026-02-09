INCIVISME
Apareixen diversos cotxes vandalitzats a la zona de l'avinguda Andorra de Tarragona
Un usuari assegura que el seu vehicle ha estat víctima de les ratllades en dos ocasions en una setmana
Diversos usuaris han denunciat a les xarxes socials que han patit actes vandàlics al seus vehicles mentre estaven estacionats a Tarragona. Concretament, a la zona de l'avinguda Andorra, carrer Joana Jugan, avinguda President Companys, carrer Guad el Jelu i carrer Sant Antoni Maria Claret.
Segons es pot veure a les fotografies publicades, algú s'hauria dedicat aquest cap de setmana a ratllar el capó i els laterals dels cotxes. La Guàrdia Urbana de Tarragona, per la seva banda, assegura que ha rebut quatre denúncies formals des del passat 2 de febrer i està investigant els fets.
Un dels damnificats ha assegurat que la setmana passada el seu vehicle va patir danys similars i aquest cap de setmana ha tornat a ser víctima.