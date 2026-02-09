Diari Més

INCIVISME

Apareixen diversos cotxes vandalitzats a la zona de l'avinguda Andorra de Tarragona

Un usuari assegura que el seu vehicle ha estat víctima de les ratllades en dos ocasions en una setmana

Imatge d'un dels vehicles ratllats.

Imatge d'un dels vehicles ratllats.@tgnlegends

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Diversos usuaris han denunciat a les xarxes socials que han patit actes vandàlics al seus vehicles mentre estaven estacionats a Tarragona. Concretament, a la zona de l'avinguda Andorra, carrer Joana Jugan, avinguda President Companys, carrer Guad el Jelu i carrer Sant Antoni Maria Claret.

Segons es pot veure a les fotografies publicades, algú s'hauria dedicat aquest cap de setmana a ratllar el capó i els laterals dels cotxes. La Guàrdia Urbana de Tarragona, per la seva banda, assegura que ha rebut quatre denúncies formals des del passat 2 de febrer i està investigant els fets.

Un dels damnificats ha assegurat que la setmana passada el seu vehicle va patir danys similars i aquest cap de setmana ha tornat a ser víctima.

Imatge d'un altre vehicle ratllat al lateral.

Imatge d'un altre vehicle ratllat al lateral.@tgnlegends

