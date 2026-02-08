Societat
Sentit homenatge a Manuel López Pasca al Nou Estadi
Col·loquen una rosa a les grades en honor a l'exconseller de l'Ajuntament de Tarragona que va morir aquesta setmana, i que fou un gran seguidor del Nàstic
Col·loquen una rosa a les grades del Nou Estadi Costa Daurada en homenatge a Manuel López Pasca, exconseller de l'Ajuntament de Tarragona que va morir aquesta setmana, i que fou un gran seguidor del Nàstic. El gest ha tingut lloc durant el partit del club tarragoní contra el Villareal B, que s'ha disputat aquest diumenge a la tarda.
López Pasca va morir dimecres passat als 72 anys. Va ser conseller de l'Ajuntament de Tarragona entre 1999 i 2011 i era també expresident de la Casa de Andalucía de Tarragona.
Va néixer al Rosal de la Frontera, a la província de Huelva, i va arribar a la capital tarragonina quan tenia 10 anys. Ha estat vinculat al PSC i va ser regidor de Relacions Ciutadanes durant el primer mandat de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, entre 2007 i 2011.
Va estudiar a l'Escola Gual Villalbí de Torreforta i va treballar de tècnic mercantil. L'any 1999 va anar en les llistes del PSC i va ser elegit regidor a l'oposició.
En l'àmbit polític, López Pasca va ser president de l'Associació d'Exconsellers Democràtics de l'Ajuntament de Tarragona. Nastiquer declarat, era soci i un habitual a la tribuna del Nou Estadi, alhora que la seva passió per la seva terra, Andalusia, el va portar a estar vinculat a la Casa de Andalucía de Tarragona, entitat de la qual va ser president, i a impulsar la Feria de Abril i la Romería