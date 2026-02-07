Cultura
L'òpera de Verdi s'actualitza pels infants a l'obra 'La jove Aïda', que estrena la gira a Tarragona
Més de 700 alumnes de primària de la ciutat participen en un projecte educatiu per introduir el jovent en el gènere
'La jove Aïda' és una readaptació dramatúrgica, musical i escènica que presenta una jove heroïna creadora de videojocs com a protagonista. L'Aina és el personatge que es posa a la pell d'Aïda després d'endinsar-se en una realitat virtual que ella mateixa ha creat, on ha de superar reptes i complicacions. L'obra no deixa de banda els grans temes que tracta l'òpera de Verdi, com la traïció, l'honor i la pàtria, però els acosta al jovent amb un llenguatge i un context adaptat al context actual i amb els videojocs com a punt de partida. "Hi ha un joc entre la realitat i la ficció al voltant de com entrem i com ens involucrem en les històries que és molt present pels espectadors joves, ja sigui perquè miren dibuixos, pel·lícules, llegeixen llibres o còmics. A partir d'aquí els podem explicar qüestions més complexes com les que tenen les obres clàssiques com 'Aïda'", ha destacat el director Jordi Casanovas.
La música és un dels pilars bàsics d'aquesta readaptació. Amb l'objectiu de connectar amb nous espectadors, s'han combinat 'hits' clàssics de l'obra amb sonoritats més modernes. Durant tota l'actuació, set músics interpreten en directe la composició creada específicament per aquesta òpera, que es mescla amb fragments de música electrònica. Una de les particularitats de 'La jove Aïda' és l'absència de la figura d'un director o directora que guiï als músics, com ha destacat el director musical Daniel Perpiñà.
Un dels altres elements que distingeixen l'adaptació de l'obra és l'escenografia, que beu de la mítica proposta feta per Josep Mestres Cabanes l'any 1945 per al Liceu. D'aquesta manera, s'ha creat un paral·lelisme amb el treball de l'artista a través de diferents vídeos inspirats en el món dels videojocs. Es tracta d'una escenografia que dona "molta versatilitat" i que tan sols requereix sis hores de muntatge. D'aquesta manera, tots els teatres que acolliran l'obra mantindran la mateixa essència damunt l'escenari.
Tarragona, primera parada de 'La jove Aïda'
El Teatre Tarragona ha acollit l'estrena de 'La jove Aïda', que s'ha repartit en dues jornades. En primer lloc, més de 700 alumnes de cinquè i sisè de primària, a més d'estudiants d'escoles de música, han gaudit d'unes primeres funcions aquest divendres. Ho han fet després de preparar prèviament l'obra a les aules a través del programa LiceuAprèn, per copsar tots els detalls de la readaptació. Ara bé, la preparació no es dirigeix únicament a l'alumnat, sinó que també interpel·la al col·lectiu docent i els dona eines per preparar l'espectacle. El públic familiar ha omplert de nou la platea del teatre aquest dissabte, en una nova funció dirigida a totes les edats.
La iniciativa s'emmarca en el Pla Estratègic de Cultura 2033 que té Tarragona, que treballa en els drets culturals i també els drets artístics com a part de l'educació. "Només que un dels joves que hi ha participat se li hagi despertat un cuquet per l'art, la cultura, la creació, la creativitat, l'òpera o la música clàssica, ja haurà estat més que satisfactori i més que benvingut", ha desitjat la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos.
Després de Tarragona, 'La jove Aïda' continuarà representant-se en altres teatres catalans a les ciutats de Sant Cugat, Girona, Cornellà de Llobregat i Figueres entre aquesta temporada i la vinent. L'obra arribarà al Gran Teatre del Liceu a l'inici de la temporada vinent, el mes d'octubre.