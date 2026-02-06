NETEJA
Viñuales afirma que la neteja està «infinitament millor» tres mesos després de l'entrada d'Urbaser
L'alcalde de Tarragona fa balanç positiu del nou contracte de neteja i recollida de residus
L’Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest divendres un primer balanç dels tres primers mesos de funcionament del nou contracte de neteja viària i recollida de residus, gestionat per URBASER, de la mà de l'alcalde de Tarragona Rubén Viñuales i la consellera de Neteja, Sonia Orts.
La renovació del servei ha inclòs la modernització de la flota de vehicles, la implantació de recollida selectiva en barris i polígons, i la millora de l’atenció a la ciutadania. «Estem treballant intensament per aconseguir que Tarragona llueixi com es mereix», ha afirmat Viñuales. A més ha assegurat que Tarragona està «infinitament millor» que a principis de novembre i ha detallat totes les accions que s'han dut a terme fins ara.
Actualment, la flota disposa de 129 vehicles, amb reforços temporals i la recuperació de maquinària antiga com la decapadora per neteja intensiva de paviments. Els primers vehicles nous estaran disponibles a partir de juny, amb previsió que la totalitat de la flota operi abans de finals de 2026.
Un dels canvis destacats és la propera posada en servei d’un Parc de maquinària municipal al polígon Francolí, que reduirà desplaçaments i millorarà la resposta a incidències. A més, cinc locals auxiliars repartits pels barris permetran més proximitat dels equips a la ciutat. Les obres dels locals estan en fase avançada i es preveu que acabin a principis de març.
Pel que fa a la recollida de residus, el servei porta a porta s’està estenent als principals eixos comercials i als polígons industrials i comercials, amb implantació progressiva segons les necessitats de cada zona. També s’ha iniciat un nou servei de recollida selectiva als càmpings, amb contenidors específics i control de fraccions, que es desplegarà entre març i juliol. La recollida de poda porta a porta es començarà a implementar a Boscos de Tarragona i Cala Romana amb suports informatius per als veïns.
En matèria de contenidors, ja s’han instal·lat 800 nous contenidors bilaterals i s’està completant l’eliminació de 50 àrees de contenidors soterrats, amb substitució per contenidors de superfície. A més, s’ha previst la restauració de 1.900 contenidors bilaterals, amb millores com pedals a tots els contenidors d’orgànica, amb un projecte que aposta per l’economia circular i la inserció laboral.
El servei de neteja viària també s’ha reforçat amb escombrat manual a zones abans no cobertes, brigada d’acció immediata per incidències, noves bufadores i desbrossadores, i la futura incorporació d’una màquina de vapor per eliminar males herbes. La neteja de grafits s’ha iniciat amb identificació de 305 punts, amb intervenció sobre façanes i mobiliari urbà.
A més, el servei preveu la millora de les platges amb passarel·les adaptades, dutxes i lavabos accessibles, així com un reforç de neteja amb aigua en diumenges i festius durant l’estiu.
Finalment, s’ha reforçat el personal del servei amb una vintena de nous treballadors, s’han iniciat formacions específiques i s’està treballant en una nova imatge corporativa que reflecteixi les millores implementades. Amb aquestes mesures, l’Ajuntament busca un servei més eficient, proper a la ciutadania i amb major control de qualitat.