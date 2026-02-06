INFRAESTRUCTURES
PortTarragona Guadalajara s'inaugurarà a mitjans d'aquest 2026
L'ens ha tret a licitació la concessió de la nova terminal marítima multipropòsit per a contenidors i càrrega general del Moll d'Andalusia
La infraestructura PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, les obres de la qual es van recepcionar al novembre, té prevista la seva inauguració a mitjans d'any a l'espera de definir el seu model de gestió.
Fonts del Port de Tarragona han informat a EFE que l'Autoritat Portuària de Tarragona està acabant de decidir el model de gestió de la terminal, que es donarà a conèixer al llarg d'aquest 2026.
L'objectiu és que aquesta doni resposta no només a les necessitats logístiques del Port de Tarragona, sinó també de tot el nord-est peninsular.
«Des del Port de Tarragona estem treballant per establir aliances amb altres actors logístics clau, per poder aprofitar al màxim les potencialitats d'aquest port sec», ha dit a EFE el president de Port Tarragona, Santiago J. Castellà.
Paral·lelament als avanços en el model de gestió de la terminal de Guadalajara-Marchamalo, Port Tarragona ha iniciat els passos amb l'objectiu de transformar el seu model logístic amb la licitació de la concessió de la nova terminal marítima multipropòsit per a contenidors i càrrega general del Moll d'Andalusia (dins del recinte portuari, a Tarragona).
Aquestes fonts han indicat que aquesta terminal marítima és «essencial per a la futura activitat del futur port sec», ja que serà la porta d'entrada i sortida de la gran majoria de les mercaderies que s'hi mouran.
El plec de condicions per a la gestió d'aquesta nova terminal, el termini de presentació de propostes del qual està obert fins al 17 d'abril, inclou la possibilitat que el nou operador gestioni també la terminal intermodal de la Boella, la ‘germana bessona’ a Tarragona de la terminal de Guadalajara-Marchamalo.
Promoció de la infraestructura
Aprofitant que la construcció de la terminal ja està finalitzant, han programat accions de promoció de la infraestructura per donar-la a conèixer als principals grups d'interès i operadors.
Així, el 6 de novembre es va dur a terme una presentació amb visita al recinte per a una trentena d'operadors ferroviaris i carregadors i el 12 de febrer està prevista la participació en la jornada Intermodalitat i connexions físiques i digitals entre modes de transport, que està organitzada per CEL – Centre Espanyol de Logística, en col·laboració amb LogisticsSpain.
A més, seran presents amb un estand propi el 15 i 16 d'abril a la fira Logistics Spain que se celebra a Guadalajara.
La nova terminal compta amb una superfície de 152.500 metres quadrats dins del complex logístic de Puerta Centro – Ciudad del Transporte, un pol logístic de 4 milions de metres quadrats en el qual ja hi ha establertes empreses líders de sectors com la logística, l'automoció, la química o la distribució.
La terminal compta amb un total de sis vies, tres d'elles operatives de 750 metres i tres vies més per a recepció i expedició, així com doble accés ferroviari, des de Madrid i des de Saragossa.