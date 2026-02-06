SOCIETAT
Nova Residència La Muntanyeta: un equipament social i sanitari de referència a Tarragona
60 places i serveis pioners per a persones amb pluridiscapacitat a la ciutat
La nova Residència La Muntanyeta es posarà en marxa el pròxim 17 de febrer al barri tarragoní de Bonavista amb el trasllat dels primers usuaris i usuàries procedents de l’antiga residència del camí de l’Oliva. El nou edifici està ubicat al número 3 del camí de la Partió, entre l’Escola Bonavista i el complex esportiu del barri, en un solar de 15.000 m2 cedit per l’Ajuntament de Tarragona, 5.000 m2 dels quals són superfície construïda.
L’equipament ofereix un total de 60 places –triplica la capacitat de l’antiga residència– i esdevindrà un servei social de primer nivell i de referència a tot Catalunya en l’atenció a persones amb paràlisi cerebral i altres pluridiscapacitats de les comarques de Tarragona.
La inversió total per a l’execució del projecte ha estat de més de 13 milions d’euros, amb fons propis de la Fundació La Muntanyeta de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, amb la col·laboració d’administracions i particulars i l’aportació dels fons europeus Next Generation.
Edifici: Residència La Muntanyeta
L’edifici es divideix en dos: una part es destina als mòduls residencials i una altra, als espais comunitaris. Ambdós àmbits comparteixen espais a la planta baixa: els destinats a les sales de teràpia (psicòleg, neuròleg, logopeda, psicomotricitat, fisioteràpia, infermeria, farmàcia, metge, rehabilitador, sala multisensorial i musicoteràpia), a l’àrea administrativa (despatxos de coordinació i direcció, sala de visites i magatzem), als serveis de logística (vestuaris, cuina i bugaderia) i a les àrees d’accés.
Zona residencial
S’han projectat cinc unitats, distribuïdes entre la planta baixa i la primera planta, per a dotze usuaris cadascuna, que sumen 60 places en tot l’edifici. Quatre d’aquestes unitats (les ubicades al primer pis) tenen un ús residencial i una es dedicarà a internament d’atenció intermèdia.
En cada una de les unitats hi ha habitacions dobles i habitacions individuals. Les habitacions dobles dels mòduls dels extrems s’han projectat de manera que es poden convertir en habitacions individuals si és necessari en un futur. Cada unitat disposa de 5 o 6 lavabos adaptats, una sala d’estar-menjador equipada amb una cuina i espais destinats a neteja i emmagatzematge.
Unitat d’atenció intermèdia
A la planta baixa una unitat es dedicarà a internament d’Atenció Intermèdia per al tractament de persones amb pluridiscapacitat que presentin processos intercurrents de salut transitoris i que, per tant, requereixin ingrés. Aquesta unitat també està equipada per a tractament de processos de final de vida en aquestes persones. Es tracta d’una unitat pionera i innovadora a Catalunya i a tot l’estat, que tindrà el seu primer exponent a la ciutat de Tarragona.
Espais comunitaris
En l’àmbit dels espais comunitaris, ubicats a la planta baixa de l’edifici, cal destacar la implantació dos serveis d’atenció sanitària innovadors i específicament dissenyats per a l’assistència a persones amb pluridiscapacitat.
A la mateixa planta baixa hi ha a més a més les sales d’activitats comunes, amb una sala per a cada unitat. Aquests espais disposen de lavabos accessibles, amb dutxa, rentamans i sanitari. També hi ha cinc aules equipades amb lavabos accessibles, rentamans, inodor i una dutxa.
A més hi ha una àrea de tractaments ambulatoris especialitzats, que disposa de tres sales de servei assistencial amb un total de 150 m2.
Els usuaris rebran tractament especialitzat en aquesta àrea en règim ambulatori sense ingrés (de dilluns a divendres durant el matí). Es tracta d’un servei també pioner a les comarques de Tarragona i que permetrà un accés més ràpid a diferents especialistes (neuròleg, fisioteràpia i rehabilitació, logopeda, psiquiatria, etc.) i un tractament més intensiu davant processos transitoris. Aquest espai facilitarà l’accés a especialistes de les persones amb discapacitat severa de les nostres comarques.
Zona enjardinada i aparcaments
El complex disposa d’un total de 14.000 m2 destinats a jardins i zones d’estacionament. S’han habilitat pàrquings per a visites i familiars, per a professionals del centre, per a serveis logístics i una zona per a estacionament d’ambulàncies i transports adaptats. Pel que fa a les dues zones exteriors enjardinades, tant la frontal de l’entrada com la de la part posterior, disposen de recorreguts accessibles i adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Als espais exteriors i a les terrasses de l’edifici s’han habilitat pèrgoles per dotar l’equipament de zones d’ombra.