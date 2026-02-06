SERVEIS
L'aparcament municipal Bastos de Tarragona ja té data de reobertura
El pàrquing només obrirà per a les persones abonades
L'aparcament municipal Bastos reobre per a les persones abonades el pròxim dilluns 9 de febrer, després de diversos mesos d'obres d'adequació. Aquestes actuacions han permès millorar significativament les instal·lacions i garantir un servei més segur i còmode per als usuaris.
L'aparcament compta amb un total de 198 places per als abonats, de les quals cinc estan reservades per a persones amb mobilitat reduïda i una plaça està destinada als serveis tècnics de l'EMT. Amb la reobertura, les persones abonades a l’aparcament municipal podran tornar a utilitzar l'espai amb normalitat.
Els treballs, que van començar al mes d'abril de 2025, han inclòs el desmuntatge de l'estructura del pis superior, la millora de la pavimentació de tot l'espai, així com la instal·lació de nova senyalètica i la il·luminació, tot amb l'objectiu d'optimitzar l'espai i millorar l'accessibilitat.
Durant el període d'obres, les persones abonades han pogut utilitzar els aparcaments Tàrraco i Companys amb el mateix sistema d'accés, a més de poder sol·licitar la suspensió temporal de l'abonament sense cap cost addicional fins a la finalització dels treballs.