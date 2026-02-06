Diari Més

SERVEIS

L'aparcament municipal Bastos de Tarragona ja té data de reobertura

El pàrquing només obrirà per a les persones abonades

Durant les obres d'adequació, que van començar a l'abril de l'any passat, els abonats podien utilitzar els aparcaments Tàrraco i Companys.

Durant les obres d'adequació, que van començar a l'abril de l'any passat, els abonats podien utilitzar els aparcaments Tàrraco i Companys.EMT

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'aparcament municipal Bastos reobre per a les persones abonades el pròxim dilluns 9 de febrer, després de diversos mesos d'obres d'adequació. Aquestes actuacions han permès millorar significativament les instal·lacions i garantir un servei més segur i còmode per als usuaris.

L'aparcament compta amb un total de 198 places per als abonats, de les quals cinc estan reservades per a persones amb mobilitat reduïda i una plaça està destinada als serveis tècnics de l'EMT. Amb la reobertura, les persones abonades a l’aparcament municipal podran tornar a utilitzar l'espai amb normalitat.

Els treballs, que van començar al mes d'abril de 2025, han inclòs el desmuntatge de l'estructura del pis superior, la millora de la pavimentació de tot l'espai, així com la instal·lació de nova senyalètica i la il·luminació, tot amb l'objectiu d'optimitzar l'espai i millorar l'accessibilitat.

Durant el període d'obres, les persones abonades han pogut utilitzar els aparcaments Tàrraco i Companys amb el mateix sistema d'accés, a més de poder sol·licitar la suspensió temporal de l'abonament sense cap cost addicional fins a la finalització dels treballs.

tracking