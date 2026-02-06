MUNICIPAL
L’Ajuntament de Tarragona aposta per automatitzar la gestió tributària per agilitzar els tràmits municipals
La implantació de processos automatitzats millorarà l’eficiència, reduirà terminis i mantindrà l’atenció presencial a la ciutadania
L’Ajuntament ha aprovat en Junta de Govern la implantació d’actuacions administratives automatitzades en l’àmbit de la gestió tributària i la recaptació, una mesura orientada a modernitzar els processos interns i millorar el servei a la ciutadania. La iniciativa permetrà agilitzar tràmits, reduir terminis de resposta i facilitar una atenció més accessible, sense renunciar als canals presencials.
Aquesta iniciativa respon a la necessitat d’adaptar l’administració local als nous hàbits digitals de la ciutadania i de donar resposta a una elevada càrrega administrativa, amb molts tràmits encara manuals i repetitius.
La consellera d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia, Isabel Mascaró, ha destacat que «aquesta automatització ens permet fer una administració més àgil i eficient, però sobretot més útil per a la ciutadania, reduint temps d’espera i facilitant els tràmits del dia a dia».
L’automatització permetrà que determinades gestions es puguin fer de manera més ràpida i eficient, amb tràmits disponibles les 24 hores del dia, reducció dels terminis de resolució i una comunicació més clara amb la ciutadania, gràcies a avisos i notificacions automatitzades.
Exemples del que s’automatitza
Entre les actuacions que s’automatitzen hi ha la concessió de fraccionaments i plans personalitzats de pagament, l’emissió de certificats d’estar al corrent de pagament, la gestió de notificacions electròniques i determinats procediments de recaptació.
La consellera Mascaró explica que aquesta transformació també permetrà alliberar recursos municipals, que es podran destinar a tasques de més valor afegit com l’anàlisi de dades, el control tributari o el seguiment de la morositat. I afegeix: «L’ús intel·ligent de la tecnologia ens permet alliberar recursos municipals que fins ara es destinaven a tasques repetitives, i orientar-los cap a funcions de més valor afegit, com el control tributari o l’anàlisi de dades».
Garanties i atenció a la ciutadania
L’automatització es farà amb plenes garanties jurídiques, d’acord amb la normativa vigent, i amb sistemes que asseguren la traçabilitat, la seguretat de la informació i la protecció de dades.
A més, per evitar la bretxa digital, es mantindran els canals presencials i l’atenció personalitzada per a aquelles persones que ho necessitin, garantint que ningú quedi exclòs del servei.
Amb aquesta mesura, el Govern Municipal aposta per una administració més eficient, transparent i orientada a la ciutadania, que combina l’ús de la tecnologia amb l’atenció humana quan cal.