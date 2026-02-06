MÚSICA
Un important grup d''indie' portarà la seva nova gira a Tarragona
El proper 12 de setembre Love of Lesbian oferirà un concert amb les últimes cançons del seu últim disc 'Ejército de Salvación' juntament amb els seus èxits
La CaixaBank Tarraco Arena acollirà el proper 12 de setembre un dels concerts de la nova gira internacional La Hermandad Tour d'un dels millors grups indie del panorama nacional, Love of Lesbian.
La formació barcelonina, liderada per Santi Balmes, commemora 25 anys de trajectòria, en un moment especialment simbòlic per al grup, amb la sensació d'estar tancant una etapa important. Amb aquesta màxima expectació, Love of Lesbian es presentarà a Tarragona per interpretar les cançons del seu darrer treball Ejército de Salvación i els seus himnes mítics com Club de fans de John Boy, Allí donde solíamos gritar, Oniria e insomnia o Bajo el volcán.
El desè àlbum d'estudi de la banda, amb el qual van debutar en el número 1 en la llista Top 100 Àlbums a Espanya, ha estat distingit com a Millor Àlbum Alternatiu en els Premis Odèon 2025. Es tracta d'una obra que gira al voltant de l'amistat, la lleialtat i el sentit de comunitat, i que, segons el full de ruta del grup, tancarà la seva marxa en directe aquest 2026, abans d'obrir un nou temps més pausat i creativament lliure.
Love of Lesbian és una de les bandes fonamentals en la història del pop alternatiu a Espanya, pioners a crear ponts entre l'escena indie i el gran públic, sense perdre mai la seva personalitat.
En els últims anys han aconseguit ser números 1 amb V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia La Nada), diversos reconeixements internacionals, tres nominacions als Latin Grammy i gires de gran abast. Ara Tarragona se suma com a destí d'aquest recorregut el pròxim 12 de setembre.
Les entrades ja es poden aconseguir a la pàgina web de la Tarraco Arena des de 37 euros.