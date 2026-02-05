Diari Més

Tarragona ja té nou sistema pel càrrega i descàrrega: registre obligatori a l'app i multes a partir del març

El nou model, que entrarà en funcionament al març, regularà l’estacionament amb una aplicació mòbil i comportarà canvis al trànsit de la plaça de la Font

Imatge d'arxiu de càrrega i descàrrega a Tarragona



L’Ajuntament de Tarragona fa un pas endavant en l’ordenació del trànsit urbà amb la implantació d’un nou sistema de control de les zones de càrrega i descàrrega, pensat per millorar la rotació dels vehicles i evitar l’ús indegut d’aquests espais. El projecte començarà a desplegar-se a mitjans de febrer i es preveu que estigui plenament operatiu a partir del mes de març.

El nou sistema obligarà els usuaris a registrar l’estacionament mitjançant una aplicació mòbil durant l’horari regulat, que serà de dilluns a dissabte, de 8 a 13 h i de 16 a 20 h, excepte festius. Segons ha explicat la consellera de Mobilitat, Sonia Orts, l’objectiu és garantir la rotació als espais de càrrega i descàrrega i impedir que hi estacionin vehicles no autoritzats.

Amb la implantació d’aquests canvis, en les zones de càrrega i descàrrega només hi podran aparcar vehicles comercials mixtes, furgonetes i camions durant un temps màxim de 30 minuts, si el pes màxim autoritzat és inferior a les 3,5 tones i de 60 minuts si és superior.

El desplegament d’aquest sistema s’iniciarà a partir del 16 de febrer amb la col·locació de la nova senyalització. Durant el mes de febrer, continuaran els treballs per senyalitzar totes les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat i es durà a terme la campanya informativa. Durant aquests dies, els inspectors d'Aparcaments deixaran avisos a les furgonetes o camions estacionats en zona de càrrega i descàrrega.

Està previst que es comenci a multar a partir de l'1 de març. Les sancions són les següents: 200 € per vehicles no autoritzats (pagament avançat 100 €). I els vehicles autoritzats però que no han tret el corresponent tiquet a través de l'App) o bé vehicles que no s'han registrat correctament a l'App: 100 € (pagament avançat 50 €).

Nova aplicació Parkunload

El registre de vehicles es farà a través de l’aplicació mòbil PARKUNLOAD. S’han elaborat dos vídeos per explicar als transportistes com donar-se d’alta i com activar el tiquet gratuït. Es tracta d’un procés senzill:

  • Registrar-se a Parkunload: Indicar el número de telèfon i validar-lo amb el codi rebut per SMS o WhatsApp.
  • Registrar el vehicle: Indicar la matrícula, el tipus de vehicle, l’ús i opcionalment una foto per identificar-lo més fàcilment. Es poden registrar diversos vehicles. I diferents mòbils també poden registrar el mateix vehicle. Això sí, quan l'App registra un vehicle estacionat, un altre transportista no podrà registrar el mateix vehicle en aquell moment.
  • Establir codi zona: Establir el codi de zona L’App permet detectar automàticament, seleccionar sobre mapa bé o introduir el codi de la zona d’estacionament indicat a la senyalització, per exemple: 'TGN-001'
  • Registrar l’estacionament: Veure el temps permès pel vehicle seleccionat i prémer 'Estacionar' per iniciar l’estacionament. Rercordar prémer 'Finalitzar' quan s’allibera la plaça.

Els usuaris podran veure en temps real, a través de l'App, un mapa de la ciutat i les zones de càrrega i descàrrega indicant si estan ocupades, o no. Per tal que els transportistes puguin optimitzar al màxim la seva ruta.

Amb la implantació d’aquesta plataforma, l’EMT disposarà de dades que permetran analitzar el comportament i l'ús, per tal de poder executar canvis o ampliacions de zones de càrrega i descàrrega si fos necessari.

Reordenació del trànsit a la Plaça de la Font

Amb la posada d’aquest nou sistema, també es farà efectiva la reordenació del trànsit de mercaderies a la plaça de la Font, que es traslladarà a la Rambla Vella. Per aquesta raó, a la Rambla Vella s'amplia l'espai de zona de càrrega i descàrrega, dels 94 metres actuals a 132, que suposarà l’habilitació d’una vintena de places.

La consellera de Mobilitat Sonia Orts ha explicat que «actualment el trànsit que hi ha a determinats moments del dia és un problema en aquest espai emblemàtic de la ciutat, i des de l’Ajuntament l’hem de preservar».

Vehicles de persones amb mobilitat reduïda

El canvi en el funcionament de les zones de càrrega i descàrrega també incorpora una millora destinada a les persones amb mobilitat reduïda. A partir d’ara, podran aparcar durant 1 hora consecutiva en qualsevol espai de càrrega i descàrrega de la ciutat. Quan finalitzi l'hora hauran de moure el vehicle, però podran aparcar en una altra zona de càrrega i descàrrega propera a algun espai al que necessitin accedir de manera més còmoda. Funcionarà amb la mateixa App i es recorda que han de deixar visible la targeta distintiva original de Persona amb Mobilitat Reduïda.

