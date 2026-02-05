MOBILITAT
Tarragona ja té nou sistema pel càrrega i descàrrega: registre obligatori a l'app i multes a partir del març
El nou model, que entrarà en funcionament al març, regularà l’estacionament amb una aplicació mòbil i comportarà canvis al trànsit de la plaça de la Font
L’Ajuntament de Tarragona fa un pas endavant en l’ordenació del trànsit urbà amb la implantació d’un nou sistema de control de les zones de càrrega i descàrrega, pensat per millorar la rotació dels vehicles i evitar l’ús indegut d’aquests espais. El projecte començarà a desplegar-se a mitjans de febrer i es preveu que estigui plenament operatiu a partir del mes de març.
El nou sistema obligarà els usuaris a registrar l’estacionament mitjançant una aplicació mòbil durant l’horari regulat, que serà de dilluns a dissabte, de 8 a 13 h i de 16 a 20 h, excepte festius. Segons ha explicat la consellera de Mobilitat, Sonia Orts, l’objectiu és garantir la rotació als espais de càrrega i descàrrega i impedir que hi estacionin vehicles no autoritzats.
Amb la implantació d’aquests canvis, en les zones de càrrega i descàrrega només hi podran aparcar vehicles comercials mixtes, furgonetes i camions durant un temps màxim de 30 minuts, si el pes màxim autoritzat és inferior a les 3,5 tones i de 60 minuts si és superior.
El desplegament d’aquest sistema s’iniciarà a partir del 16 de febrer amb la col·locació de la nova senyalització. Durant el mes de febrer, continuaran els treballs per senyalitzar totes les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat i es durà a terme la campanya informativa. Durant aquests dies, els inspectors d'Aparcaments deixaran avisos a les furgonetes o camions estacionats en zona de càrrega i descàrrega.
Està previst que es comenci a multar a partir de l'1 de març. Les sancions són les següents: 200 € per vehicles no autoritzats (pagament avançat 100 €). I els vehicles autoritzats però que no han tret el corresponent tiquet a través de l'App) o bé vehicles que no s'han registrat correctament a l'App: 100 € (pagament avançat 50 €).
Nova aplicació Parkunload
El registre de vehicles es farà a través de l’aplicació mòbil PARKUNLOAD. S’han elaborat dos vídeos per explicar als transportistes com donar-se d’alta i com activar el tiquet gratuït. Es tracta d’un procés senzill:
- Registrar-se a Parkunload: Indicar el número de telèfon i validar-lo amb el codi rebut per SMS o WhatsApp.
- Registrar el vehicle: Indicar la matrícula, el tipus de vehicle, l’ús i opcionalment una foto per identificar-lo més fàcilment. Es poden registrar diversos vehicles. I diferents mòbils també poden registrar el mateix vehicle. Això sí, quan l'App registra un vehicle estacionat, un altre transportista no podrà registrar el mateix vehicle en aquell moment.
- Establir codi zona: Establir el codi de zona L’App permet detectar automàticament, seleccionar sobre mapa bé o introduir el codi de la zona d’estacionament indicat a la senyalització, per exemple: 'TGN-001'
- Registrar l’estacionament: Veure el temps permès pel vehicle seleccionat i prémer 'Estacionar' per iniciar l’estacionament. Rercordar prémer 'Finalitzar' quan s’allibera la plaça.
Els usuaris podran veure en temps real, a través de l'App, un mapa de la ciutat i les zones de càrrega i descàrrega indicant si estan ocupades, o no. Per tal que els transportistes puguin optimitzar al màxim la seva ruta.
Amb la implantació d’aquesta plataforma, l’EMT disposarà de dades que permetran analitzar el comportament i l'ús, per tal de poder executar canvis o ampliacions de zones de càrrega i descàrrega si fos necessari.
Reordenació del trànsit a la Plaça de la Font
Amb la posada d’aquest nou sistema, també es farà efectiva la reordenació del trànsit de mercaderies a la plaça de la Font, que es traslladarà a la Rambla Vella. Per aquesta raó, a la Rambla Vella s'amplia l'espai de zona de càrrega i descàrrega, dels 94 metres actuals a 132, que suposarà l’habilitació d’una vintena de places.
La consellera de Mobilitat Sonia Orts ha explicat que «actualment el trànsit que hi ha a determinats moments del dia és un problema en aquest espai emblemàtic de la ciutat, i des de l’Ajuntament l’hem de preservar».
Vehicles de persones amb mobilitat reduïda
El canvi en el funcionament de les zones de càrrega i descàrrega també incorpora una millora destinada a les persones amb mobilitat reduïda. A partir d’ara, podran aparcar durant 1 hora consecutiva en qualsevol espai de càrrega i descàrrega de la ciutat. Quan finalitzi l'hora hauran de moure el vehicle, però podran aparcar en una altra zona de càrrega i descàrrega propera a algun espai al que necessitin accedir de manera més còmoda. Funcionarà amb la mateixa App i es recorda que han de deixar visible la targeta distintiva original de Persona amb Mobilitat Reduïda.