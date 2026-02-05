Mobilitat
ERC Tarragona torna a demanar que s’obrin els solars de l’entorn del Joan XXIII per aparcar-hi
Fa un any, els republicans ja van instar l’alcalde a negociar-ho amb els propietaris dels terrenys
El grup municipal d’Esquerra Republicana lamenta que, un any després d’haver proposat convertir els solars de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII en aparcaments provisionals, el govern de Rubén Viñuales (PSC) «no hagi fet res» per donar resposta al problema d’estacionament que existeix a la zona. Des d’ERC, calculen que aquesta iniciativa permetria guanyar fins a 1.000 places, «400 de forma immediata».
«Hi ha una demanda molt gran», va afirmar ahir el portaveu adjunt, Xavi Puig, qui explicava que aquest «greu problema» afecta tant els usuaris del centre sanitari, com els professionals i les famílies dels pacients. A més, va assenyalar que, amb la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions, «és més necessari que mai que hi hagi les màximes facilitats d’aparcament possibles per a tothom».
Fórmula coneguda
La proposta d’ERC passa per negociar amb els propietaris dels solars buits de la zona per habilitar-los de manera provisional com a aparcaments. «Mentre no s’hi edifica ni s’hi fa res, el propietari pot permetre l’ús del seu solar perquè la gent hi pugui aparcar gratis o a un euro al dia», va explicar el conseller, afegint que l’Ajuntament només hauria d’assumir l’adequació dels espais per garantir-ne l’accessibilitat i la seguretat, i una compensació econòmica que «podria ser l’IBI». Els republicans van recordar que aquesta fórmula ja s’ha utilitzat anteriorment.
D’altra banda, Puig va indicar que hi ha dos terrenys que pertanyen a la Generalitat, fet que facilitaria el procés per convertir-los en zones d’estacionament. Esquerra va denunciar que, en el darrer any, «no hi ha hagut cap gestió i no s’ha parlat amb ningú». Tot i això, l’edil va assegurar que la proposta continua sent viable i va reclamar «empenta, lideratge i vocació de servei» per part de l’alcalde. El conseller va instar Viñuales a «agafar el bou per les banyes» i a «deixar-se assessorar per ERC, com va passar amb l’aparcament de Torroja».
«Injectar mil places a l’entorn del Joan XXIII no només seria positiu per a l’entorn hospitalari, sinó també per al barri i per a la ciutat», va afirmar Puig, qui va avisar que Esquerra continuarà insistint en aquesta proposta «les vegades que convingui» fins que s’implementi.