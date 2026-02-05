PROTESTES
Els transportistes de Tarragona rebutgen sumar-se a la manifestació dels usuaris en defensa del tren
La Feat creu que l'aposta pel transport públic s'ha de fer posant el focus en el viatger i no en el mitjà que utilitza
La Federació d'Autotransport de Tarragona (Feat) ha rebutjat sumar-se a la manifestació convocada aquest dissabte a la tarda per entitats i plataformes d'usuaris del ferrocarril. En un comunicat, la patronal dels transportistes considera que la crisi de mobilitat «respon a una política equivocada on es menysprea sistemàticament a la carretera».
«La necessitat d'apostar pel transport públic col·lectiu ha de fer-se posant el focus en el viatger i no, com fins ara, en el mitjà amb el qual es desplaça», han apuntat en la nota. Així mateix, la Feat ha exigit «els recursos necessaris per potenciar i mantenir, no sols la xarxa ferroviària, sinó també la xarxa viària».
Finalment, han dit que treballen «per a la no discriminació financera als usuaris que, pel motiu que sigui, utilitzen l'autocar en comptes del tren».