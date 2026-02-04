BRUTÍCIA
Tarragona té 81 punts crítics per la brutícia de coloms: quins són i què farà l'Ajuntament
El consistori activa un pla de xoc a la Part Alta amb mesures dissuasives, una inversió inicial de 25.000 euros i un servei d’atenció directa a la ciutadania
La guerra contra els coloms a Tarragona ja és una realitat. L’Ajuntament ha posat en marxa un pla de xoc per reduir la brutícia i les molèsties que generen aquests animals, amb una primera actuació a la Part Alta, on s’han detectat fins a 81 punts crítics o nius. L’objectiu és millorar la salut pública i la convivència veïnal mitjançant actuacions tècniques i respectuoses amb el benestar animal.
Segons ha explicat el biòleg Jordi Baucells, responsable de l’estudi tècnic, moltes intervencions fetes fins ara per particulars no han estat correctes. «Ara ens assegurarem de tancar aquests punts de manera adequada», ha remarcat. El pla compta amb una inversió inicial de 25.000 euros i se centrarà, en una primera fase, en espais amb alta concentració de coloms i ús intensiu de l’espai públic.
La consellera de Neteja, Sonia Orts, ha detallat que les actuacions s’iniciaran a zones com la Rambla Vella, la Rambla Nova, la Font del Centenari i diversos carrers del centre i la Part Alta, amb la voluntat d’estendre el projecte a la resta de la ciutat un cop se’n valorin els resultats. En prop del 90% dels casos, els punts crítics són de propietat privada.
Les mesures previstes són dissuasives, homologades i respectuoses amb els animals, com la instal·lació de punxes, làmines de silicona, plaques específiques i, de manera molt puntual, xarxes. Totes les actuacions han estat validades pels serveis tècnics municipals i inclouran un seguiment posterior per comprovar-ne l’eficàcia. «Aquest pla no substitueix la neteja, sinó que la complementa», ha subratllat Orts.
Des d’una perspectiva d’ecologia urbana, Baucells ha defensat que cal actuar sobre les fonts d’aliment, refugi i reproducció. Tot i que els coloms no desapareixeran, es confia que en dos anys la seva població es pugui reduir entre un 60% i un 70%. En aquest sentit, també s’ha posat el focus en el Port de Tarragona, on ja s’han aplicat mesures per limitar l’accés dels coloms al pinso. «El que es farà a Tarragona pot servir d’exemple per a altres ciutats portuàries», ha afirmat.
Zones on es concentraran les actuacions
Les intervencions es focalitzaran especialment a:
- Rambla Nova i entorn del Teatre Metropol
- Rambla Vella
- Part Alta i entorn immediat
- Carrer Major, Cavallers, Merceria, Comte, Riudecols, Cuirateries, Nau, Santa Anna, Àngel, Ventallols, Portalet, Escrivanies Velles, Mare de Déu de la Mercè i Baixada de la Misericòrdia
- Eixos comercials i carrers del centre com Sant Francesc, Sant Agustí, August, Girona, plaça Verdaguer i Comte de Rius
Amb aquest pla, el consistori vol posar fil a l’agulla a un problema enquistat des de fa anys i avançar cap a una ciutat més neta i saludable.