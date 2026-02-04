CARNAVAL
Tarragona estrena un nou concurs per a gossos durant aquest Carnaval
L'esdeveniment tindrà lloc al Parc Central el proper dissabte 7 de febrer a les 12 hores
El Carnaval de Tarragona suma enguany una novetat pensada per a les famílies amb mascotes. Per primera vegada, la programació oficial inclou una activitat adreçada als gossos, amb la celebració del 'Parc Central Dog d’Or', un concurs de disfresses caní que tindrà lloc aquest dissabte, 7 de febrer, al migdia al centre comercial Parc Central. La iniciativa reforça el caràcter inclusiu de la festa i amplia les opcions de participació ciutadana.
El 'Parc Central Dog d’Or' neix amb l’objectiu d’ampliar les formes de participació en una de les festes més populars de la ciutat, integrant les mascotes en l’ambient festiu des d’una perspectiva respectuosa i responsable. El concurs convida els participants a mostrar l’esperit carnavalesc a través de disfresses originals que garanteixin la seguretat dels animals. Aquest dissabte, 7 de febrer, a les 12 h, tindrà lloc la desfilada de disfresses al centre comercial i, posteriorment, a través de les xarxes socials de Parc Central, es podran votar les millors propostes fins a l’11 de febrer.
Com a patrocinador oficial del Carnaval de Tarragona, Parc Central reforça el seu vincle amb la ciutat i amb una celebració molt arrelada a la cultura tarragonina, mitjançant una activitat innovadora. El gerent de Parc Central, Francisco Lambea, explica que «el Dog d’Or es presenta com una de les activitats més originals d’aquesta edició, sumant creativitat, diversió i participació ciutadana a una festa que cada any transforma Tarragona en un gran escenari de celebració».
El concurs s’emmarca, a més, en el caràcter dog friendly del centre comercial, que promou un model d’oci inclusiu i adaptat a diferents públics, on els gossos són benvinguts. Aquesta filosofia es trasllada també a l’esdeveniment, que prioritza una participació responsable i el respecte pels animals.