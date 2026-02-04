Diari Més

Mor Manuel López Pasca, exregidor de l'Ajuntament de Tarragona

Ha mort als 72 anys i va ser president de la Casa de Andalucía de Tarragona

Tarragona està de dol per la mort, als 72 anys, de Manuel López Pasca, regidor de l'Ajuntament de Tarragona entre 1999 i 2011 i expresident de la Casa de Andalucía de Tarragona. López Pasca, va nèixer al Rosal de la Frontera, a la província de Huelva, i va arribar a la capital tarragonina quan tenia 10 anys. Ha estat vinculat al PSC i va ser regidor de Relacions Ciutadanes durant el primer mandat de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, entre 2007 i 2011.

Va estudiar a l'Escola Gual Villalbí de Torreforta i va treballar de tècnic mercantil. L'any 1999 va anar en les llistes del PSC i va ser elegit regidor a l'oposició.

En l'àmbit polític, López Pasca va ser president de l'Associació d'Exconsellers Democràtics de l'Ajuntament de Tarragona. Nastiquer declarat, era soci i un habitual a la tribuna del Nou Estadi, alhora que la seva passió per la seva terra, Andalusia, el va portar a estar vinculat a la Casa de Andalucía de Tarragona, entitat de la qual va ser president, i a impulsar la Feria de Abril i la Romería.

