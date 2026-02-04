Brutícia
La guerra contra els coloms arrenca a la Part Alta: l'Ajuntament tancarà més de 80 nius
S'habilita una atenció específica pels ciutadans que tinguin problemes amb els animals a casa
La guerra contra els coloms que l'Ajuntament de Tarragona ha declarat arrenca a la Part Alta. El consistori ha arrencat avui un pla de xoc al barri antic on es tancaran fins a 81 nius o punts crítics on viuen els animals. «L'objectiu és evitar que generin problemes de salut i convivència. Molts particulars fan algunes actuacions, però les fan malament. Ara ens assegurarem de tancar-los», va afirmar Jordi Baucells, biòleg i encarregat de les actuacions.
El pla compta amb una inversió inicial de 25.000 euros. Segons va detallar la consellera de Neteja, Sonia Orts, les actuacions se centraran inicialment en espais Rambla Vella, Rambla Nova, la zona de la Font del Centenari i el Carrer Major i Carrer Merceria, entre d’altres. La voluntat del consistori és que, un cop avaluats els resultats, el pla s’estengui progressivament a la resta de la ciutat. «Actuarem amb criteris tècnics, basant-nos en les dades que tenim», va indicar la consellera. En el 90% dels casos, aquests punts crítics són de propietat privada.
Les mesures previstes són dissuasives, homologades i respectuoses amb el benestar animal, com la instal·lació de punxes, làmines de silicona, plaques específiques i, en casos molt puntuals, xarxes. Totes les actuacions han estat validades pels serveis tècnics municipals i es faran en franges de baix impacte, amb un seguiment posterior per comprovar-ne l’eficàcia. «Aquest pla no substitueix la neteja, sinó que la complementa», va remarcar la consellera.
El biòleg Jordi Baucells, responsable de l’estudi tècnic, va subratllar que la problemàtica dels coloms s’ha d’abordar des d’una perspectiva d’ecologia urbana, actuant sobre les fonts d’aliment, refugi i reproducció. En aquest sentit, va defensar que la protecció dels punts crítics permet reduir de manera notable les molèsties a la via pública, tot i que la presència de coloms no desapareixerà completament. «Les ciutats sempre tindran coloms», va dir. Amb tot plegat confien que d'aquí a una mica més de dos anys disminueixi entre el 60% i el 70% de la població de coloms. «És un problema que fa molts anys que dura. No ho arreglarem en pocs mesos», va afegir el biòleg.
Baucells ha posat també el focus en el Port de Tarragona, en lloc que serveix de font d'aliment dels coloms, segons els estudis. El tècnic ha explicat que des de la infraestructura portuària s'han implementat mesures per dificultar l'accés dels animals al pinso, com ara instal·lar portes en magatzems i naus per evitar l'accés als coloms o canvis en els protocols de càrrega i descàrrega del pinso que es mou en l'àmbit portuari. «El que es farà a Tarragona servirà d'exemple per a més ciutats portuàries», va afirmar.
Atenció al ciutadà
Per acabar d'afinar els llocs on intervenir s'ha obert un servei d'atenció a la ciutadania, pel qual els veïns poden sol·licitar que els tècnics de Biodiversitat.cat vagin al seu domicili per explicar-los la seva problemàtica concreta i rebre assessorament tècnic de com solucionar-la. Les peticions es poden fer mitjançant l'aplicació de neteja del consistori, una instància o trucant al Telèfon Verd. Per ara ja s'han fet un centenar de visites i la voluntat és superar les 400 durant aquest any. «Anem a casa seva i els assessorem. La resposta dels tarragonins és molt bona», va dir Baucells.