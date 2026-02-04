Successos
Cremen dos cotxes de matinada a prop del camp de futbol de Torreforta
Els vehicles implicats en l’incendi han quedat molt danyats per l’expansió de les flames
Dos vehicles han cremat aquesta matinada als voltants del camp de futbol de Torreforta, a Tarragona. L’avís s’ha produït a les 03.36 hores i fins el lloc s’ha desplaçat una dotació dels Bombers, que ha treballat per extingir les flames i evitar que el foc es propagués a altres cotxes estacionats a la zona.
Tal com es pot veure en un vídeo que els Bombers han publicat a través de les xarxes socials, els vehicles han quedat molt afectats per l’incendi. Això sí, els efectius han aconseguit que la resta de cotxes aparcats en les proximitats no hagin patit grans danys, i no s’han registrat ferits.