Economia
Comerciants i hotelers veuen amb bons ulls que el Banc d’Espanya pugui convertir-se en un Parador
La Cambra, l’Associació Hotelera i la Via T remarquen la necessitat de reactivar aquest edifici
La possible transformació del Banc d’Espanya en un Parador Nacional de Turisme ha estat ben rebuda per part dels agents econòmics de la ciutat. Tant la Cambra de Comerç com l’Associació Hotelera de Tarragona i l’Associació de Comerciants de la Via T defensen la necessitat de reactivar aquest edifici històric — que va ser clausurat el desembre del 2003— i donar-li, per fi, un ús definitiu.
Tal com va avançar Diari Més, l’edifici neoclàssic situat al número 101 de la Rambla Nova és una de les opcions que l’Ajuntament i l’Estat tenen sobre la taula per ubicar-hi el futur Parador. La presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roigé, valora positivament que es plantegi una solució per a un immoble tan emblemàtic: «Tant de bo es pugui acabar reobrint, perquè portem molt de temps amb un espai únic al centre de la ciutat que ningú sap què fer-ne».
«D’entrada, que se li pugui donar un ús ja és una molt bona notícia», remarca. Amb tot, Roigé expressa alguns dubtes sobre si l’edifici actual disposa de prou superfície per acollir un establiment hoteler d’aquestes característiques: «Si fem un Parador, l’hem de fer bé, a l’altura dels que hi ha arreu de l’Estat, que són grans i molt emblemàtics».
El Banc d’Espanya compta amb prop de 3.000 metres quadrats de superfície repartits en tres plantes. No obstant això, existeix la possibilitat de construir un edifici annex a la part posterior de la finca, ja que és edificable. Avui dia, hi ha un espai enjardinat d’uns 580 metres quadrats que està obert a la ciutadania. En qualsevol cas, des de la Cambra remarquen que, fins que no hi hagi un projecte elaborat, és difícil fer una valoració concloent.
«Producte de qualitat»
L’Associació Hotelera de Tarragona ciutat també veu amb bons ulls la proposta. «Un Parador Nacional de Turisme és un producte de qualitat que no tenim encara», assenyala el president de l’entitat, Xavier Jornet, qui apunta que «normalment són hotels de quatre estrelles o quatre superiors, que encaixen perfectament amb el tipus de clients que volem». En aquest sentit, destaquen que formar part de la xarxa estatal de Paradores «ajudaria a projectar una millor imatge de la ciutat».
«Faria que vingués més gent i atrauria un públic nou que lliga molt bé amb el model de ciutat que busquem», indica el representant del sector hoteler, qui apunta que tant els restaurants com els comerços es veurien beneficiats. Pel que fa al Banc d’Espanya, l’associació lamenta que no s’hagin aprofitat els darrers anys per preparar un projecte sòlid. «Hem estat massa adormits», diu Jornet, qui creu que la proposta del Parador és «bastant racional» en comparació amb altres idees plantejades en el passat.
Set anys després del seu tancament, l’edifici va passar a mans de l’Ajuntament que, des de llavors, ha buscat sense èxit diferents fórmules per reactivar l’espai. El 2004, es va anunciar que l’immoble acolliria dependències estatals i, el 2009, es va proposar fer-hi un centre d’interpretació turística. El 2014, Josep Fèlix Ballesteros (PSC) va plantejar que el recinte es convertís en el Museu de la Química, iniciativa que va evolucionar cap al Rambla Science. El govern de Pau Ricomà (ERC) va reformular el projecte com a Banc de la Ciència i del Coneixement.
Donar vida al comerç
Des de la Via T, la lectura també és clarament positiva. «El Banc d’Espanya és preciós i, a més, està a la Rambla», destaca la seva presidenta, Raquel Pizarro, qui assenyala que «un Parador al mig de la ciutat, a peu de carrer, donaria molta vida». «Qualsevol increment de places hoteleres, i especialment d’aquesta categoria, beneficia el conjunt de la ciutat», afegeix la màxima representant de l’associació, la qual ha aprofitat també per demanar «més treball conjunt entre administracions, hotelers i comerciants per aprofitar el gran potencial de Tarragona».