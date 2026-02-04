OCI
Canvia la plataforma de venda d’entrades del monòleg de David Suárez a Tarragona
La venda deixa de fer-se a través de Passline i passa a Giglon per problemes amb l’empresa de ticketing
El monologuista David Suárez, conegut pel seu humor negre i provocador, actuarà el proper 28 de febrer de 2026 al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Amb motiu d’aquest espectacle, l’organització ha informat d’un canvi en el sistema de venda d’entrades.
A causa de problemes amb l’empresa de ticketing Passline, aliens tant a l’artista com a l’organització de l’esdeveniment, s’ha decidit cancel·lar la venda d’entrades a través d’aquesta plataforma. Passline es posarà en contacte per correu electrònic amb els clients que ja hagin comprat entrades perquè puguin sol·licitar-ne la devolució.
A partir d’ara, les entrades per al monòleg de David Suárez es podran adquirir a través de la nova plataforma oficial de venda, www.giglon.com.