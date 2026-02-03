MOBILITAT
Suspesa la ZBE a Tarragona i Reus mentre s’allarga la crisi de Rodalies
El Govern manté l’excepció a les zones de baixes emissions per garantir la mobilitat i reforçarà els autobusos cap al Camp de Tarragona
El Govern ha iniciat el procés per mantenir la suspensió de les zones de baixes emissions (ZBE) davant la situació excepcional de mobilitat provocada per la crisi de Rodalies, una mesura que afecta directament ciutats com Tarragona i Reus i que es mantindrà mentre el servei ferroviari no recuperi la normalitat.
El comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha afirmat que el servei ha quedat «restablert» després que aquest dimarts al matí s'hagi suspès dos cops per una incidència al centre de control d'Adif. «La informació que hi ha és que el servei en aquests moments està restablert», ha dit.
Ha afegit que la segona suspensió, poc després de les 8h, ha estat «molt breu» i que s'ha tractat «simplement d'un reajust» derivat de la primera suspensió. Sobre la primera, ha indicat que els han informat que l'aturada ha estat «d'uns 10 minuts». D'altra banda, ha anunciat que el Govern ha iniciat el procés per mantenir la suspensió de les zones de baixes emissions (ZBE) i ha demanat a Renfe que reforci els serveis amb autobús en algunes línies.
Reforç dels serveis alternatius per carretera
D'altra banda, ha explicat que han demanat a Renfe el reforç i l'ampliació d'alguns dels serveis que s'estan prestant amb autobusos en diverses línies.
Una d'aquestes és l'R8, que feia servei alternatiu de Mollet a Martorell, però a partir d'aquest dimecres el servei s'iniciarà a Granollers, segons ha indicat el comissionat. Això servirà, segons Macias, per reforçar el tram de Granollers a Mollet, en constatar que va «molt carregat» i a on els usuaris demanaven aquest reforç.
D'altra banda, les plataformes d'usuaris també havien expressat les seves queixes pel servei alternatiu que afecta Reus i Valls, i a la seva connexió amb Barcelona, per la situació dels regionals del sud. Davant d'això, el Govern ha transmès a Renfe la necessitat que complementi aquests serveis alternatius.
En tercer lloc, el comissionat ha indicat que també vol que es torni a analitzar el servei per carretera que ja estava establert a l'R3 per obres, per tal que es puguin adaptar i ampliar els horaris a l'actual realitat, derivada de la crisi a Rodalies.