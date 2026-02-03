MOBILITAT
Retards de fins a més d'una hora a Tarragona arran de les incidències al centre de control d'Adif
Els usuaris es resignen als endarreriments: «normalitat en el servei» i «hem anat lents però hem anat bé»
Les incidències de primera hora d'aquest dimarts al centre de control d'Adif a Barcelona han provocat retards a la xarxa ferroviària. A Tarragona, els trens han arribat a circular amb més d'una hora de retard segons l'horari previst, si bé a poc a poc sembla que la puntualitat millora.
Així, el tren que havia d'anar cap a Reus a les 7.44, ha acabat sortint a les 9; mentre que l'R16 que anava en direcció Tortosa ha sortit a les 9.44 hores, exactament una hora més tard del previst. En sentit Barcelona, els endarreriments han superat els 30 minuts. «Normalitat en el servei», ha ironitzat Marc Horn; mentre que Ana i Maribel, dues jubilades que venien a passar el dia a Tarragona s'ho han agafat amb calma: «hem anat lents però hem anat bé».