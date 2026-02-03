FORMACIÓ
La Casa d’Oficis ofereix formació professional a joves de Ponent i Sant Salvador
Molts joves han trobat en aquest curs una forma de recuperar rutines i descobrir nous futurs
«Abans no tenia rutina. Em despertava tard, me n’anava a dormir tard, menjava fora d’hora... Ara m’aixeco a les sis del matí, em prenc un cafè i vinc aquí», explica en Mark Selle des de la tercera planta del magatzem 1 de l’Espai Tabacalera. Té 18 anys, és veí de Torreforta i a l’octubre va ser un dels 28 joves que van començar les classes a la Casa d’Oficis. Es tracta d’un dels programes dirigits per Tarragona Impulsa, emmarcat dins del projecte Treball als Barris, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) que enguany es desenvolupa a Sant Salvador i els barris de Ponent.
L’Ainara Molinero, de 25 anys i veïna de Sant Salvador, hi va arribar gairebé per casualitat. «Un conegut em va dir que hi havia aquest curs i que potser m’encaixaria, perquè m’agraden les xarxes, i vaig pensar: ‘Per què no?’», diu. A l’aula també hi coincideix en Gonzalo Bellón, també de Sant Salvador, que ha notat un gran canvi en el seu dia a dia. Fa poc temps que el jove, de 21 anys, va superar una malaltia que el va obligar a passar mesos ingressat a l’hospital. Quan va intentar reincorporar-se a la vida laboral, no trobava oportunitats. «Anava deixant currículums, fent entrevistes, però no sortia res», relata.
Ara tots tres comparteixen aula a la modalitat de Creació de Continguts i Gestió de Xarxes, una de les línies formatives de la Casa d’Oficis. El programa d’ocupació s’adreça a joves de 16 a 29 anys i combina formació amb pràctica professional. Tal com explica la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, «el que intentem, realment, és despertar vocacions», especialment entre joves que es troben fora del circuit formatiu o laboral. Més enllà de l’aprenentatge tècnic, la formació posa l’accent en l’acompanyament personal i la recuperació d’hàbits. «És molt més que aprendre un ofici; és tornar a tenir una rutina, confiança i ganes d’obrir camins», afegeix.
«Molts arriben amb por, sense saber què serà això, i a poc a poc s’obren. Recuperar una rutina i sentir-se part d’un grup fa aflorar potencials que tenien amagats», corrobora Arnau Curto, docent del programa. Els alumnes hi estan d’acord. «Ens ajudem molt. Si algú s’encalla editant un vídeo, per exemple, un altre s’aixeca i dona un cop de mà», assegura Selle. «La meva feina és ensenyar un ofici, però també motivar als estudiants a tornar a la roda formativa o introduir-se en el món laboral, sigui en l’àmbit que sigui», apunta Curto.
Encara no han completat la formació, però la vida dels alumnes ja ha canviat considerablement. «M’agrada sentir-me útil, saber que no estic perdent el temps», assenyala Molinero, que ha descobert un interès per la fotografia. Selle, que va abandonar el batxillerat humanístic, prepara les proves d’accés per al grau superior en Imatge i So. «Encara no ho tinc del tot clar, però és una de les meves opcions», explica. A Bellón, en canvi, l’ha interessat sempre l’hostaleria. «El que aprenc ara em podrà ajudar a conèixer les tendències o com promocionar un menú, per exemple», detalla.
La Casa d’Oficis és només un dels programes que s’inclouen dins Treball als Barris. Un altre exemple són els tallers d’ocupació, destinats a persones de més de 30 anys. Fins ara el projecte s’havia treballat a Campclar i la Part Alta. «Els barris es decideixen a partir d’indicadors socials i econòmics que facilita el SOC», indica Mònica Casas, responsable del projecte. «Enguany hem introduït tres figures professionals noves, que són el tècnic de suport emocional, un integrador social i un lingüista», afegeix Eva Grañena, cap del Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament. Les xifres en constaten l’abast. En l’última edició s’han atès prop de 600 persones i s’han fet gairebé un centenar de contractacions. «És una injecció de recursos als barris, però sobretot una inversió en persones», destaca la consellera.