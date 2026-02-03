EQUIPAMENTS
Port Tarragona actualitza els panells informatius de la seva ruta patrimonial
Onze nous panells al Moll de Costa i al dic de Llevant milloren la difusió del llegat històric portuari
Port Tarragona ha renovat els panells informatius de la seva Ruta Patrimonial amb l’objectiu de millorar-ne la llegibilitat i reforçar la divulgació del seu llegat històric. El deteriorament provocat pel pas del temps i les inclemències meteorològiques havia afectat els plafons existents, fet que ha motivat l’actualització d’un total d’onze elements de senyalització repartits pel Moll de Costa i el dic de Llevant.
Els panells informatius estan instal·lats al Moll de Costa i al dic de Llevant, al davant o en un lloc pròxim on es troba l’element patrimonial sobre el qual es refereixen. Concretament, al Moll de Costa, hi ha els panells del bot de cadenes (davant de l’entrada del Museu), de la grua elèctrica lleugera (al costat de l’accés al Museu), dels Tinglados (davant de l’accés al Tinglado 1), de les dues grues Zorroza (situades una a la banda interior del Moll de Costa i l’altra a la rotonda de la Comandància Naval), de la grua Boetticher (banda interior del Moll de Costa), i dels derelictes trobats durant la construcció del pas soterrat de la plaça dels Carros i que actualment es poden veure al Museu.
A tots aquests panells, cal sumar-hi el del Rellotge del Port, que es troba a tocar d’aquest element patrimonial, en el nou passeig que s’ha creat gràcies a la construcció del Parc del Port; el del dic de Llevant, que es troba al Km0; el del Far del Moll d’Aragó; i el del Far de la Banya, ubicat al seu davant, a l’extrem del dic de Llevant.
La ruta patrimonial del Port de Tarragona
La Ruta Patrimonial del Port de Tarragona és un recorregut per la vintena llarga d'elements vinculats a l’activitat comercial i industrial del Port. El punt d’inici de la Ruta és el Teatret del Serrallo (antiga Confraria de Pescadors). Des d’aquí, el recorregut s’allarga per un total de quatre quilòmetres, que inclouen el Moll de Costa i el dic de Llevant.