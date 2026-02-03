CULTURA
El MAMT commemora 50 anys amb una programació especial que mira al passat i al futur
Jujol, la col·lecció Forvm, noves adquisicions i una relectura de Julio Antonio protagonitzen l’any del cinquantè aniversari
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari amb una programació excepcional que reivindica la seva trajectòria com a equipament cultural de referència i, alhora, projecta noves mirades cap al futur, segons ha destacat Noemí Llauradó aquest dimarts.
L’acte, que també ha comptat amb la participació del diputat de Promoció Social i Cultural de la Diputació, Òscar Sánchez, ha avançat un calendari que es va iniciar el passat gener amb l’exposició ‘SSSSS’, del guanyador de la Biennal Diputació de Tarragona 2025, Marc Vives, i que continuarà aquest divendres vinent, dia 6 de febrer, amb la inauguració de la mostra ‘Adq__s_c__ns MAMT (i +)’ sobre obres adquirides en els darrers anys per formar part del fons del MAMT. Es tracta de peces diverses (incloent-hi tapissos contemporanis o, per primera vegada, còmics) d’autors com Josep Royo Joan Rom, Raquel Sánchez Friera, Aureli Ruiz, Núria Rion, Ariadna Parreu, Esther Ferrando, Mariaelena Roqué, Mari Chordà, Marcel Pey o Francesc Tosquelles, entre d’altres. Es podrà veure fins al juny.
Un altre dels plats forts d’aquest cinquantenari serà l’exposició dedicada al vessant artístic de l’arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol, en el marc d’un projecte conjunt amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), de novembre de 2026 a gener de 2027. A la mostra es podran contemplar projectes desenvolupats a la demarcació per Jujol, una de les figures més singulars del modernisme català. L’exposició, comissariada per l’artista Perejaume, és una part diferenciada i deslocalitzada de l’exposició que s’obrirà en paral·lel al MNAT.
Així mateix, destaca l’exposició de fotografies de la Col·lecció Forvm, dels galeristes Chantal Grande i David Balsells i que la Generalitat va acordar adquirir l’any passat per dipositar-la al MAMT, a proposta de la Diputació de Tarragona. La col·lecció Fòrum, considerada una de les millors col·leccions privades de fotografia nacional, estatal i internacional, consta de gairebé 1.700 fotografies, de 356 autors i autores de renom, dels anys 50 del segle XX fins l’actualitat. La mostra al MAMT, del 5 de juliol al 30 de novembre, estarà comissariada per Marta Daho i inclourà una selecció d’aquestes fotografies.
Julio Antonio, escultor de Móra la Nova amb una presència destacada a la col·lecció permanent del MAMT, serà objecte d’una exposició a partir de setembre: ‘Julio Antonio, entre el realisme i la memòria’. La mostra revisita la seva obra i la dota amb noves interpretacions mitjançant diferents eixos temàtics: ‘La mirada popular’ (comissariada per Pablo Allepuz), sobre l’univers realista de l’artista; ‘El cos’ (Elina Norandi i Juan Carlos Bejárano), on s’analitza com l’artista presenta el cos masculí allunyat de la idealització heroica; ‘La nació imaginada’ (Joan Minguet Batllori), on s’explora la dimensió ideològica de l’obra, i ‘Memòria i silenci’ (David Bestué), a l’entorn de les escultures funeràries i commemoratives. Aquesta renovació està presentada i contextualitzada per Antonio Salcedo i Rosa Ricomà.
La programació en aquest any del 50è aniversari inclou la mostra de Mariona Moncunill ‘No vagis a buscar els infants a l'escola, encara’; el cicle ‘Dret a rèplica’, Comissariat per Juan de Nieves i amb Gonzalo Elvira com a artista convidat; SCAN Photobooks, enel marc del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona; el Dia i la Nit dels Museus, amb una desfilada de moda sostenible amb Fermín & Gilles i el Viatge a la Constel·lació Museu, o l’exposició del MAMT Pedagògic, entre altres actes.
Un ‘epicentre d’art viu’
La presidenta Noemí Llauradó ha ressaltat el fet que, «cada cop més, el MAMT dona cabuda i promou un art més transversal, on s’hi fonen gèneres diversos, amb un protagonisme més gran de les noves tendències audiovisuals i tecnològiques. Això ens converteix en un epicentre d’art viu, que s’adapta als nous temps i que ens ofereix les últimes tendències en aquest àmbit». Alhora, ha destacat «el compromís del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona i del conjunt de la nostra institució envers les creadores i els creadors i, en definitiva, envers el talent que neix a les nostres comarques».
De la seva part, el diputat Òscar Sánchez ha fet èmfasi en la feina que es du a terme des del MAMT Pedagògic per acostar l’art als més joves, mitjançant visites i activitats adreçades a escolars dels centres de la demarcació. «D’aquesta manera, estem immergint-los en els nostres autors i autores, en el nostre patrimoni artístic, estem propiciant nous públics dels museus per al futur i, sobretot, estem despertant en molts joves la curiositat, la creativitat, el diàleg i l’esperit crític, uns actius que són inherents al món de l’art», ha indicat.
Futur trasllat i ampliació del MAMT
En el decurs de la presentació de la programació dels 50 anys del MAMT, s’ha fet esment al futur trasllat i ampliació del museu a l’actual edifici del Palau de la Diputació, una iniciativa que ja es va avançar al novembre passat conjuntament amb la Generalitat i que es planteja com un canvi qualitatiu i un impuls per a l’art i la cultura de la demarcació de Tarragona.
Després que al novembre se signés el protocol d’intencions per al futur MAMT amb la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, aquest any 2026 es començarà a redactar el pla museològic i el projecte participatiu per a aquest pla museològic. En l’actualitat, s’està treballant en la licitació d’aquest pla, i un cop els treballs per al pla hagin començat, també es licitarà el pla d’usos. Tot plegat estarà enllestit abans del juny de 2027, en base al compromís a què es va arribar amb el conveni amb la Generalitat.