SALUT
L'Hospital Joan XXIII atén una trentena de casos nous de càncer de tiroide cada any i més de 550 visites
La cirurgia endocrina, amb més de 100 intervencions anuals, consolida el centre com a referent en casos complexos
L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona atén una trentena de nous casos de tiroide cada any i supera les 550 visites anuals relacionades amb aquesta patologia, el càncer endocrí més freqüent. En els darrers anys, aquesta activitat ha crescut de manera sostinguda, en paral·lel a una detecció cada cop més precoç.
El nombre de visites ha augmentat progressivament, el 2022 van ser 462, 509 el 2023, 578 el 2024 i 552 el 2025. Aquest increment ha anat acompanyat d'una reorganització de l'atenció i el desdoblament de la consulta amb dos professionals ha permès atendre més pacients i millorar el seguiment clínic. La cirurgia endocrina, amb més de 100 intervencions anuals, consolida el centre com a referent en casos complexos.
El càncer de tiroide és el més habitual entre els càncers endocrins i, en les darreres dècades, la seva incidència ha augmentat de manera notable: ha passat de 4,9 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants l'any 1975 a 14,3 casos per cada 100.000 habitants el 2015. Aquest fet ha estat, en gran part, per una detecció més precoç, sovint de tumors de mida petita. Tot plegat no s'ha traduït en un increment de la mortalitat, però sí en un canvi en l'abordatge clínic, amb una tendència cap a tractaments menys agressius en pacients amb tumors petits i de baix risc.
Des de l'hospital indiquen, que un dels principals factors que ha impulsat aquesta evolució ha estat la introducció de la biologia molecular, que permet identificar dianes terapèutiques específiques i determinar marcadors d'agressivitat i de risc de recurrència. A aquest avenç s'hi suma la incorporació progressiva de la intel·ligència artificial com a eina de suport al diagnòstic per la imatge, especialment en la valoració dels nòduls tiroidals. «Avui sabem que no tots els pacients s'han de tractar de la mateixa manera; valorem el risc de mortalitat i de recurrència i, en funció d'aquest risc, decidim el tractament», ha explicat la cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Joan XXIII, Ana Megia.
Aquest abordatge individualitzat es basa en un model d'atenció multidisciplinari en què participen professionals d'endocrinologia, cirurgia endocrina, anatomia patològica, medicina nuclear, oncologia i radiodiagnòstic. Aquest treball conjunt permet decidir de manera consensuada l'extensió del tractament quirúrgic, la indicació de vigilància activa o l'ús de teràpies poc agressives, així com els tractaments complementaris quan són necessaris.
Intervencions per excloure la malignitat
En aquest context, la secció de Cirurgia Endocrina de l'Hospital Joan XXIII té un paper «clau» en el tractament del càncer de tiroide. Entre els anys 2022 i 2025, ha dut a terme 416 procediments quirúrgics de glàndula tiroide, amb una mitjana superior al centenar d'intervencions anuals. Aproximadament un terç d'aquestes han confirmat un diagnòstic de malignitat, majoritàriament càncer papil·lar de tiroide, el subtipus més freqüent i amb millor pronòstic.
Un 26,9 % dels més de 400 procediments quirúrgics han estat intervencions per excloure la malignitat. «Es tracta de pacients a qui es diagnostica un nòdul tiroidal del qual no se'n pot excloure la malignitat i es recomana la intervenció per fer el diagnòstic histològic definitiu», ha indicat el coordinador de la secció de Cirurgia Endocrina del centre hospitalari, Marc Vallvè.
L'hospital també actua com a centre de referència per a casos complexos derivats d'altres centres del territori. Això fa que es consolidi com a centre d'alta especialització en patologia tiroidal. La setmana vinent, s'ha organitzat una jornada de formació adreçada a professionals sanitaris centrada en el diagnòstic, el seguiment i el tractament del càncer de tiroide per actualitzar coneixements i incorporar de manera progressiva els avenços diagnòstics i terapèutics a la pràctica clínica habitual.