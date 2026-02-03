EQUIPAMENTS
L’Ajuntament reformarà enguany la coberta de la piscina de SPiSP
La llevantada va desprendre la coberta la setmana passada i el tancament de l’espai va generar queixes
En els darrers mesos, una situació freqüent a la piscina de Sant Pere i Sant Pau és que, de forma preventiva, es tanca l’espai pel despreniment de les plaques de la coberta. L’últim cas va succeïr la setmana passada. Diumenge passat a la nit es van desprendre plaques i es va treballar amb «celeritat» per tal que la instal·lació tornés a estar totalment operativa dimarts, van explicar des del consistori. Malauradament, però, es van tornar a desprendre una altra placa i per criteris de seguretat la instal·lació es va haver de tancar. Tot i això, es va treballar i es va reobrir el més aviat possible.
Evitar incidències
Per tal d’evitar episodis semblants i garantir la continuïtat del servei sense interrupcions, Tarragona Esports ja té enllestit el projecte de reforma global de la coberta i els treballs sortiran a licitació en breu. Les obres permetran millorar la resistència de la coberta evitant noves incidències, expliquen des de l’Ajuntament.
Més enllà, aquesta actuació no és l’única que s’espera als equipaments esportius del barri tarragoní. L’Ajuntament té sobre la taula l’actualització del projecte del gimnàs a Sant Pere i Sant Pau. L’any 2011, es va elaborar un primer projecte executiu, el qual va ser actualitzat el 2022 per adaptar-lo als nous reglaments mediambientals i elèctrics.
A l’espera dels vestidors
El consistori treballa perquè l’equipament es pugui començar a construir aviat, però, abans, haurà de tornar a modificar el projecte per a adequar-lo als canvis normatius del Codi Tècnic d’Edificació (CTE). El futur gimnàs es construirà al complex esportiu municipal de Sant Pere i Sant Pau, on també es duran a terme altres actuacions importants per a millorar les instal·lacions actuals.
Entre altres, es contempla l’ampliació i millora dels vestidors de la piscina, que passaran de ser quatre a nou. El nou centre es preveu que tingui una superfície de 1.649 metres quadrats, amb un ascensor que connectarà el nou edifici amb el pavelló. En el mandat anterior, es va tirar endavant un modificatiu de crèdit d’1,5 milions d’euros per tirar endavant el projecte del futur gimnàs de Sant Pere i Sant Pau.