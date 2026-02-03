PESCA
Els pescadors de Tarragona alerten d'una situació «cada cop més crítica»
Els preocupa la «pressió» de les noves normatives europees i la manca de relleu generacional
Els pescadors de Tarragona adverteixen que la situació del sector és cada vegada més complicada, tant per la disminució del peix com per l’enduriment de la normativa europea. Segons explica el vicepresident de la Confraria de Pescadors, Josep Miquel Budesca, l’estat del mar ja no és el mateix que anys enrere. «Abans hi havia molt més peix i ara cada vegada n’hi ha menys», assegura. Una realitat que, tot i tot i reconèixer la necessitat de preservar els recursos, s’agreuja amb mesures que considera excessivament estrictes. «Cada vegada són normes més fortes i els pescadors tenim la sensació que ens volen treure de la mar», afirma.
Aquesta pressió constant, diu, acaba desanimant el col·lectiu. «Amb tantes dificultats, cada vegada tenim menys ganes de sortir a pescar», lamenta. A això s’hi suma la manca de relleu generacional. «La gent de la mar cada vegada és més gran, quan es jubilen tanquen el negoci, les barques pleguen i no hi ha joves que vulguin continuar», explica. Tot i aquest panorama, el vicepresident assegura que el sector continua resistint. «Aguantarem mentre puguem i, mentre sigui possible, continuarem portant peix a terra», afirma.
El Diari Electrònic de Bord
Pel que fa a les últimes novetats normatives, critiquen el nou reglament del Diari Electrònic de Bord, que consideren «inassumible». «Volen que quatre hores abans d’arribar a terra ja diguem quin peix portarem», explica. Segons denuncia, aquesta exigència no s’adapta a la realitat de moltes barques petites. «Hi ha dies que sortim a les sis del matí i a les vuit i mitja ja som a terra. Quatre hores abans encara som a la mar», assenyala. «A més, ara volen fer pesar el peix a la barca. Nosaltres tenim embarcacions petites, amb mal temps o fins i tot amb bon temps, pesar tot el peix és molt complicat», diu.
«Tenim por de no poder complir les mesures i que, a sobre, ens sancionin per coses que veiem inviables. Tot són pals a les rodes», conclou.