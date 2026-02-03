URV
Dones i enologia: històries que inspiren
Enguany el calendari de la Unitat d’Igualtat que anualment publica la URV està dedicat a les dones enòlogues que, tot i haver estat silenciades, han estat clau en el món científic
Visibilitzar les dones en l’àmbit del coneixement és un acte de justícia. Però també contribueix al progrés científic i social, perquè ajuda a desmuntar estereotips com ara el que afirma que la ciència és cosa d’homes, a la vegada que ofereix referents femenins a les nenes i joves: conèixer altres dones científiques facilita que s’imaginin a elles mateixes en els mateixos rols. És en aquest àmbit que la Unitat d’Igualtat de la URV publica des de fa disset anys un calendari dedicat a dones que han estat rellevants en un àmbit de coneixement. Aquesta publicació fa visible el nom d’aquelles dones que han contribuït a l’avenç de la ciència en sectors històricament masculinitzats. D’aquesta manera fins ara la Unitat d’Igualtat ha posat la mirada en dones arqueòlogues, enginyeres, sociòlogues, historiadores de l’art, físiques o geògrafes entre altres disciplines.
En l’edició d’aquest 2026 la publicació ha portat a primer pla dotze dones d’arreu del món vinculades al sector vitivinícola que, en escenaris marcats per la desigualtat, van impulsar innovacions tècniques, van encarregar-se de la gestió patrimonial i van fer grans aportacions socials i científiques.
Per fer el calendari, la URV ha treballat amb la Facultat d’Enologia, de manera que els textos han estat editats per les investigadores Miriam Lampreave, Alba Marco i Rosa Maria Pastor. Cada mes està dedicat a una d’aquestes dones, de la qual se’n desgrana una petita nota autobiogràfica on se subratlla la seva aportació.
Al calendari s’hi destaquen figures històriques des del segle XVIII fins a l’actualitat. Entre aquestes dones de referència hi ha pioneres com Adelaide Ferreira (1811-1896), la llegendària Ferreirinha, que va defensar la identitat del vi de Porto durant la crisi de la fil·loxera; Barbe Nicole Clicquot (1777-1866), coneguda com la Veuve Clicquot, que va transformar el mètode champenoise, va perfeccionar tècniques d’elaboració i va consolidar l’hegemonia de la seva marca en mercats internacionals; o la baronessa Philippine de Rothschild (1933-2014), que va encarnar el refinament del vi de Bordeus i l’obertura a nous mercats amb una mirada cosmopolita i trencadora. La presència catalana és representada per Dolors Sala Vivé (1889-1978), enòloga que va contribuir decisivament a consolidar el celler Freixenet i va donar valor a la tradició del cava.
El calendari es pot descarregar de manera gratuïta a la web de la Unitat d’Igualtat o recollir-lo al campus Catalunya, a l’oficina de la Unitat o al CRAI.