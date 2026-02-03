POLICIAL
Denunciat a Tarragona per intentar fer trampes a la prova per recuperar els punts del carnet
Aquest fet suposa una sanció de 500 euros de multa i 6 mesos sense poder-se presentar a la prova
Agents dels Mossos d'Esquadra del Grup de Recerca i Documentació (GRD) pertanyents a l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona han denunciat aquest dilluns matí un home de 53 anys que volia fer servir un sistema de càmeres i telèfons mòbils per fer trampes a la prova teòrica per recuperar els punts del permís de conduir.
L'home es presentava perquè havia perdut tots els punts del carnet de conduir. Segons explica la policia autonòmica, la sanció per aquest fet són 500 euros de multa i 6 mesos sense poder presentar-se a la prova de recuperació del carnet.