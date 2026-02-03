JUDICIAL
La demarcació comptarà amb vuit nous jutjats: «Era una reivindicació històrica»
La ciutat de Tarragona disposarà d’un segon jutjat Mercantil, mentre que es reforçarà el servei a Valls i el Vendrell
Els jutjats de Tarragona es reforçaran aquest 2026. La demarcació ho necessita i ho reclama des de fa molt temps i, per fi, l’Estat ha escoltat les queixes. D’una banda, a la ciutat de Tarragona, enguany s’obriran cinc nous jutjats. Hi haurà una nova secció de Laboral i una altra de Mercantil. A més, s’obriran tres nous jutjats Civils. Les mesures del govern de Pedro Sánchez també arribaran al Vendrell, on s’obriran dos jutjats mixtes, de Civil i d’Instrucció, i a Valls també s’establirà una secció mixta. Així es recull a la proposta de Reial Decret que està treballant el Ministeri de Justícia. En un comunicat, l’executiu estatal remarca que, a nivell estatal, es tracta de la «major ampliació de la història».
Es tracta d’unes 500 places judicials arreu del país. «La creació de mig miler de places en un any, una xifra superior a la suma de les creades durant la darrera dècada, és possible gràcies a la Llei d?Eficiència del Servei Públic de Justícia. Aquesta norma introdueix un nou model organitzatiu més modern i eficient: elimina els jutjats antics formats per un únic jutge i el seu equip de funcionaris i els substitueix per tribunals d’instància, òrgans col·legiats formats per diversos jutges que compten amb una única Oficina Judicial de suport tècnic», indica el Ministeri en el comunicat. Des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) la valoració d’aquestes mesures és «positiva». «Era una reivindicació històrica», expressa David Rocamora, president de l’ICAT.
Evitar col·lapse
Sobretot ho era la creació d’un segon jutjat Mercantil a Tarragona, davant d’un col·lapse que viu l’únic jutjat d’aquesta especialitat que hi ha a la demarcació. La situació es va agreujar arran de la reforma de la Llei de Segona Oportunitat que va entrar en vigor el setembre del 2022, ja que els jutjats Mercantils van absorbir tots els casos d’aquesta índole. «Cal tenir en compte que s’estan fent judicis per la tarda per tal de desembossar de casos el jutjat», afegeix Rocamora. La Llei de Segona Oportunitat és un instrument jurídic que permet al deutor de bona fe cancel·lar els seus deutes pendents de manera legal.
Més seccions a l’Audiència
Amb tot, els advocats tarragonins exigeixen un pas més a Félix Bolaños, Ministre de Justícia. «Cal que s’obrin dos seccions Penals més i una de Civil a l’Audiència de Tarragona», apunta el president de l’ICAT. Tot apunta a que aquesta ampliació haurà d'esperar a anys vinents. Tot i que podria tenir alguna oportunitat ja que ara aquesta proposta de Reial Decret inicia la seva tramitació, recollint les aportacions del Consell General del Poder Judicial i de les diferents Comunitats Autònomes.