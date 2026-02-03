SOCIETAT
La campanya ‘Peix de Tarragona, tot un gust’ torna per reforçar la pesca local i la identitat marinera
La iniciativa celebra la seva cinquena edició amb accions gastronòmiques i divulgatives
Arrenca la cinquena edició de la campanya Peix de Tarragona, tot un gust. La iniciativa, impulsada des del Servei de Desenvolupament Local de Tarragona Impulsa, s’organitza amb l’objectiu de posar en valor la pesca local, la feina dels pescadors i peixaters i promoure el consum de proximitat. «Aquest projecte vol apropar a la ciutadania la gran riquesa de la pesca de casa nostra, la nostra costa i la vida del mercat. A més, té la intenció de promoure un consum de proximitat sostenible amb el valor cultural, social i econòmic que comporta», va afirmar ahir la consellera de Promoció Econòmica, Montse Adan, durant la presentació de la campanya. «Aquestes accions ajuden els nostres pescadors i reforcen la identitat de Tarragona. La ciutat no seria el mateix sense el Serrallo, la Confraria i la gent de la mar», va afegir.
Com és costum, la campanya arriba amb un nou calendari pesquer, que enguany porta per eslògan Un any de mar, un tast d’història. El calendari està basat en imatges antigues de pescadors i peixateres del barri del Serrallo, cedides per l’Arxiu i el Museu del Port, i vol reconèixer els oficis tradicionals i les persones que han format part de la història marinera de la ciutat. Es distribuirà a diversos punts, com Tarragona Impulsa, el Patronat de Turisme, la Consigna del Mercat Central, la Confraria de Pescadors i el Museu del Port.
Com a novetat, a partir d’avui es repartiran també 400 bosses tèrmiques reutilitzables entre la clientela que faci compres superiors als 30 euros de producte local a les peixateries participants del Mercat Central, del Mercat de Torreforta i d’altres establiments de la ciutat. La campanya inclou, a més, la producció de quatre vídeos promocionals vinculats a l’Economia Blava. Aquests volen donar a conèixer tot l’univers envolta el peix de Tarragona, com el dia a dia del mercat, el recorregut del peix del mar a taula i propostes gastronòmiques.
Activitats culturals
El Museu del Port també s’afegeix a la iniciativa amb diverses activitats al llarg de l’any, com l’exposició Dones de mar, oficis amb nom de dona, tallers gastronòmics, visites a la Llotja, i una exposició per commemorar els 75 anys del primer Concurs de Mestres Romescaires de Tarragona, entre d’altres. La campanya també compta amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors, l’Associació d’empresaris d’hostaleria Tarragona ciutat, el Patronat de Turisme i Mercats de Tarragona, que manté la iniciativa Tu compres, nosaltres cuinem, impulsada amb la subvenció del GALP.