El Banc d’Espanya s’uneix al ventall de possibles ubicacions per al Parador Nacional de Turisme
Tècnics del Ministeri van visitar l’emblemàtic edifici de la Rambla per comprovar-ne l’estat
El Banc d’Espanya podria acollir el Parador Nacional de Turisme de Tarragona. Aquest emblemàtic edifici situat al cor de la Rambla Nova es troba dins del ventall d’opcions que l’Ajuntament i l’Estat tenen sobre la taula. Fins ara, només havien transcendit dues possibles ubicacions, Ca l’Ardiaca i la Casa Montoliu, les quals han anat perdent força els últims mesos.
Segons ha pogut saber Diari Més, tècnics del Ministeri d’Indústria i Turisme van realitzar una visita tècnica al Banc d’Espanya durant el darrer trimestre del 2025 per valorar l’estat de l’immoble i comprovar si reuneix les característiques adequades per ser convertir-se en un Parador. Des de l’executiu espanyol assenyalen, però, que «encara no hi ha res decidit». Tot i això, recorden que l’Estat «ja ha mostrat la seva predisposició d’atendre aquesta petició» i asseguren que «existeix la directriu de treballar-hi».
Tarragona espera, des de fa molts anys, comptar amb un establiment hoteler d’aquestes característiques. Durant aquest mandat, l’alcalde, Rubén Viñuales, ha intensificat la lluita perquè la ciutat compti, per fi, amb un Parador Nacional. Ara fa un any, el batlle va entregar una carta al ministre Jordi Hereu per fer aquest reclam, alhora que proposava dues opcions d’emplaçaments.
Des d’un primer moment, l’opció preferida de Viñuales ha estat Ca l’Ardiaca, tot i que la situació actual de l’edifici, que és de titularitat privada, complica l’operació. El propietari d’aquest històric palauet —construït el segle XIII— deu prop d’un milió d’euros: 300.000 euros en multes per no cuidar l’immoble i altres 620.000 euros per les obres d’emergència que el consistori va haver d’executar de forma subsidiària el febrer del 2024, per la caiguda d’una part de la teulada.
L’expropiació es presenta com la solució més viable per desencallar aquest escenari i que el consistori pugui rehabilitar Ca l’Ardiaca perquè aculli un Parador. L’altra alternativa que es va plantejar al ministre Hereu va ser la Casa Montoliu, que quedarà buida l’any 2031, quan l’Escola i Conservatori de Música es traslladi a la Tabacalera. Tot i això, la Diputació de Tarragona, que n’és la propietària, va refredar des d’un primer moment la possibilitat de fer-hi un Parador.
Espais més grans
Més enllà de les dificultats que presenten aquestes dues opcions, l’Estat aposta per trobar espais més grans que puguin acollir un nombre més gran d’habitacions. En aquest sentit, el Banc d’Espanya seria ideal, ja que la part posterior de la finca és edificable i s’hi pot construir un nou immoble. Això sí, abans seria necessària l’aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Tal com va explicar Diari Més, diverses empreses han mostrat interès per convertir el Banc d’Espanya en un hotel, però, perquè això sigui possible, cal modificar els usos establerts per a aquest edifici en el POUM vigent. Actualment, té la qualificació d’equipament comunitari i no permet usos que comportin activitats «de caràcter lucratiu o comercial».
El Ministeri i l’Ajuntament continuen treballant en la definició de la ubicació del futur Parador, que «encara no està decidit al 100%». Així ho va assenyalar l’alcalde Viñuales en l’entrevista publicada ahir, en la qual també va manifestar la voluntat de signar el conveni amb el Govern espanyol —per blindar el seu compromís— abans d’acabar el mandat.