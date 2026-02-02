EDUCACIÓ
Tarragona treu a licitació els treballs de pintura de les escoles Campclar, els Àngels i el Serrallo
L’actuació, amb un pressupost de 286.547,86 euros, permetrà millorar aules i passadissos dels centres
L’Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa el procés de licitació per executar els treballs de pintura a tres centres educatius de la ciutat. Les actuacions preveuen la renovació de sostres i parets d’aules i passadissos de les escoles Campclar, Els Àngels i El Serrallo, amb l’objectiu de millorar l’estat i el confort dels espais educatius.
El pressupost base de licitació és de 286.547,86 euros i el termini per presentar ofertes romandrà obert fins al pròxim 20 de febrer, a les 14 hores.
«Una de les prioritats de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona i de l’Ajuntament de Tarragona és garantir que els centres escolars de la ciutat estiguin en les millors condicions possibles. Per aquest motiu, és essencial treballar de manera continuada i destinar els recursos necessaris al seu manteniment. Volem unes instal·lacions educatives de qualitat perquè ofereixin entorns segurs, adequats i estimulants, que contribueixin al benestar de l’alumnat i afavoreixin el seu èxit educatiu», ha manifestat la consellera d'Educació, Isabel Mascaró.
El termini d’execució dels treballs és de tres mesos per l'actuació a les escoles Campclar i Els Àngels; i de dos mesos per les obres que es faran a l'escola El Serrallo.