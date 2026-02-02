SOCIETAT
Tarragona plora la mort de Rodolfo Cortés, el primer director del Servei Arqueològic de la URV
L’arqueòleg, professor emèrit i referent en la recuperació del patrimoni romà de Tarraco, deixa un llegat científic i docent inoblidable
Rodolfo Cortés Cortés, figura clau de l’arqueologia a Tarragona i primer director del Servei Arqueològic de la Universitat Rovira i Virgili, ha mort recentment, deixant una empremta profunda en la investigació i la docència universitària. Vinculat a la Universitat des dels seus inicis, va començar la seva trajectòria com a professor d’Arqueologia de la Divisió VII de la Universitat de Barcelona l’octubre de 1974, i des del juliol de 1992 s’adscriu a la URV, on va continuar formant generacions d’arqueòlegs i impulsant projectes de recerca de gran impacte.
Quan va arribar a Tarragona l’arqueòleg Eudald Carbonell l’any 1988 ambdós van posar en marxa el Laboratori d’Arqueologia de la UB a Tarragona (LAUBT) que incloïa la prehistòria i l’arqueologia clàssica. Anys més tard, amb la creació de la Rovira i Virgili es transformaria en LAUT (Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Tarragona), que finalment donaria pas a l’IPHES-CERCA (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social).
Entre les fites assolides com a Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Tarragona, l’any 1995 i junt amb Carbonell van donar a conèixer les primeres restes arqueològiques que unes pluges van posar al descobert al Barranc de la Boella (La Canonja), d’un milió d’anys d’antiguitat.
Va dirigir el Servei Arqueològic de la Universitat des de l’any 1994 fins al 2002, que aglutinava estudiants i professorat per fer excavacions a la zona de Tarragona i que va esdevenir el lloc de formació dels futurs arqueòlegs. En aquell període es van dur a terme en aquesta ciutat excavacions tan transcendents com les de la Plaça de la Font per acollir el pàrquing actual, a l’arena del Circ romà, i les del terreny que ocupa el centre comercial Parc Central, on es va posar al descobert una basílica paleocristiana de gran importància.
També va ser director de de l’Institut d’Arqueologia i d’Estudis del Món Antic (IAEMA), a finals dels anys noranta del segle passat fins que es va crear l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).
Cortés va ser Titular d’Universitat des de 1985 fins a a la seva jubilació, l’any 2007, i a partir de llavors va ser professor emèrit de la URV fins al 2013, una distinció que s’atorga al professorat que ha prestat serveis destacats a la Universitat i que permet continuar col·laborant en activitats específiques de docència, recerca i transferència.