JUDICIAL
Sentència pionera a Tarragona: reconeixen els danys de la vacuna Covid com a accident laboral
El TSJC ha dictaminat que el període de baixa d’una professora que va patir efectes adversos d’un lot de vacunes de AstraZeneca contra la covid s’ha de considerar accident de treball
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una sentència que estableix que el període de baixa d’una professora que va patir efectes adversos d’un lot de vacunes de AstraZeneca contra la covid ha de tenir consideració d’accident de treball.
Segons ha informat aquest dilluns el Col·lectiu Ronda, que ha portat el cas de l’afectada, aquesta docent va ser vacunada amb mesos d’antelació, respecte al moment que li hauria correspost per edat, atenent la seva condició de personal essencial.
A la professora se li va administrar una vacuna corresponent a un lot de la vacuna de AstraZeneca que, posteriorment, va ser immobilitzat després que les autoritats sanitàries europees identifiquessin casos greus de trombosi.
Precisament, la trombosi, juntament amb altres alteracions de diversa consideració, formen part de les afectacions que va patir la professora en els dies posteriors a l’administració de la vacuna i que la van obligar a romandre en situació d’incapacitat temporal entre l’1 de març de 2021 i el 22 d’agost de 2022.
L’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) no va considerar com a accident de treball aquesta baixa mèdica, ni tampoc el Jutjat Social 2 de Tarragona.
El Col·lectiu Ronda va presentar recurs davant del TSJC i li va donar la raó, en considerar que sí que és un accident de treball.
En la sentència, la Sala Social del TSJC assenyala que les lesions que van donar lloc al procés d’incapacitat temporal de la professora, l’1 de març de 2021, «es van produir en ocasió del treball, ja que de no haver pertangut al col·lectiu de docents no se li hauria administrat la vacuna de AstraZeneca el febrer de 2021, causant del procés d’incapacitat temporal».
En aquest sentit, l’Alt Tribunal assenyala que per valorar l’existència d’un accident de treball no és necessari que la feina sigui «la causa determinant», sinó que és suficient amb l’existència d’una «causalitat indirecta».
En aquest cas, aquesta causalitat indirecta és que la dona va ser vacunada amb el producte de AstraZeneca abans de temps respecte a la resta de la població per la seva condició de docent, un dels col·lectius professionals que van ser prioritzats en la vacunació com a personal essencial, juntament amb sanitaris i policies.