MOBILITAT
Retards de fins a 35 minuts en el servei ferroviari a l'estació de Tarragona
«M'he trobat el mateix de sempre», assegura un usuari habitual que va cap a Tortosa
El servei ferroviari presenta retards de fins a 35 minuts a l'estació de Tarragona, aquest dilluns al matí. Ja sigui en sentit nord o sentit sud els combois no circulen amb puntualitat. Així, el tren previst per les 7.26 procedent de Reus en direcció a Barcelona ha arribat a Tarragona a les 7.30, vuit minuts abans que el que havia d'arribar des de Tortosa a les 6.59. Això ha provocat que els viatgers s'hagin acumulat al primer comboi i alguns han hagut d'anar drets, mentre que al segon han quedat seients lliures.
Xavier Pérez, usuari habitual del servei, ha explicat que la situació d'aquest dilluns és l'habitual: «m'he trobat el mateix de sempre. És un mal endèmic, el tren sempre ens fa arribar tard a la feina».
Pérez, veí de Reus, ha d'agafar un tren a la seva ciutat per anar fins a Tarragona i des d'allà pujar al que va cap a Tortosa, on treballa. Darrerament la situació per a ell s'ha complicat: «van suprimir el tren que sortia de Reus i en van posar un que venia des de la Plana-Picamoixons i que mai arriba a l'hora; m'he de llevar una hora abans» per poder fer el transbord a Tarragona, ha explicat. Malgrat les promeses que aquest dilluns el servei milloraria, Pérez ha assegurat que no ha notat diferències. «Les solucions que aporten no donen cap canvi substancial respecte la situació real», ha expressat. Aquest viatger «fa moltíssims anys» que agafa el tren i ha notat una degradació en el servei: «la cosa ha anat a pitjor; i malgrat pensem que no, encara pot anar a pitjor», ha afirmat.
Per als que van cap a Barcelona la situació no és millor. «El que més ens molesta és que, més enllà d'anar tard, és que s'acumula la gent del tren de les 7 i el de les 7.30 hores; i com el tren sigui curt acabes anant dret; i a les 7 del matí no fa gràcia», ha lamentat Joan Mercadé, que puja cap a la capital catalana «cada diumenge o dilluns» per anar a treballar. «Sempre arribo tard», ha afirmat. L'alternativa és anar fins a l'estació de Camp de Tarragona per agafar l'alta velocitat: «és lluny de la ciutat, a vegades costa anar-hi», ha reconegut.
En una situació similar es troba Jan Bulat, que fa un màster a Barcelona. «Em perdo classes, el coordinador ho sap i té més paciència amb mi», ha indicat resignat. Aquest dilluns, Bulat volia agafar el tren de les 7.25 hores, però amb els retards acumulats s'ha trobat que ha acabat pujant al d'abans. «A vegades va bé, però a vegades acumula 30 minuts o una hora de retard», ha concretat.