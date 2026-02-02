MUNICIPAL
Entra en servei el nou contracte de la grua municipal de Tarragona
El dispositiu garanteix una grua operativa les 24 hores i un segon vehicle de reforç en les franges de més demanda
Tarragona activa aquest dilluns el nou contracte del servei de grua municipal, que passa a ser gestionat per l’empresa Builders 2015. El nou acord regula la immobilització i retirada de vehicles de la via pública, el seu trasllat al dipòsit municipal, així com la gestió auxiliar de l’equipament i el cobrament de les taxes corresponents, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i el control del servei.
L’intendent cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Manel Vázquez, destaca que aquesta posada en marxa «permet modernitzar i agilitzar un servei molt important per al bon funcionament de la mobilitat urbana». En aquest sentit, ha recordat que des del mateix moment en què va finalitzar l’anterior contracte, la policia tarragonina va assumir directament la gestió del dipòsit i la retirada de vehicles de la via pública, «fet que va garantir la continuïtat del servei i la resposta a les necessitats diàries».
La nova adjudicació incorpora millores en els mecanismes de control i seguiment del servei, amb l’objectiu d’optimitzar tant la gestió del dipòsit com la retirada de vehicles. El contracte també garanteix que la ciutat disposarà d’una grua operativa les 24 hores del dia i d’una segona unitat de suport, activa de dilluns a dissabte de 7 a 13 h i de dilluns a divendres de 15 a 21 h, ja que són les franges on es concentra més demanda d’aquest servei.
Una altra millora rellevant és que els agents ja no hauran d’acompanyar presencialment la grua, excepte en els serveis que ho requereixin expressament. Les grues disposaran d’un full de ruta establert per la Guàrdia Urbana, amb zones i punts d’interès prioritaris per diversos motius —estacionaments incorrectes, vehicles en doble fila, atropellaments o incidències que afectin la visibilitat i la seguretat viària. Paral·lelament, incorporaran una part d’operativa autònoma que els permetrà detectar infraccions. En aquests casos, la retirada del vehicle es farà un cop un agent, des de la comissaria, validi el servei mitjançant una aplicació després de revisar les imatges enviades per l’operari.
Vázquez subratlla que el servei de grua es reforça amb un vehicle addicional perquè «hem de vetllar per la seguretat viària i evitar atropellaments, que sovint estan relacionats amb mals estacionaments en passos de vianants, voreres o carrers de circulació que limiten la visió dels conductors sobre el que passa a la via pública». També remarca que es posarà un èmfasi especial en els estacionaments indeguts a les zones de càrrega i descàrrega, parades de taxi, espais reservats per a motocicletes -que alguns són ocupats per turismes- i places destinades a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.