SOCIETAT
Creu Roja reparteix més de 3.400 joguines entre 850 infants de la província de Tarragona
La campanya ‘Els seus drets en joc’ distribueix joguines educatives a la província gràcies a la solidaritat ciutadana
Creu Roja Joventut ha tancat una nova edició de la Campanya de Joguines ‘Els seus drets en joc' amb un total de 3.453 joguines repartides entre 850 infants i adolescents vulnerables de la demarcació de Tarragona.
Un any més, aquesta campanya ha assolit un doble objectiu: distribuir joguines noves, educatives, cooperatives, no bèl·liques ni sexistes, i promoure el dret al joc entre tota la infància. Tot això gràcies a la col·laboració ciutadana i al teixit empresarial, així com al suport de les 50 persones voluntàries de Creu Roja Joventut que hi han participat i que ha permès arribar a les diferents comarques de Tarragona.
Amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc, al Tarragonès s’han dut a terme 12 activitats de sensibilització. Aquesta part del projecte té cada cop més pes per a l’organització, atesa la importància de fer pedagogia i que més persones valorin i vetllin pel dret al joc dels infants i joves sigui quina sigui la seva situació.
Diferents formes de col·laboració
El suport de particulars, empreses, entitats i administracions ha esdevingut clau. Al llarg de la campanya s’han habilitat múltiples punts de recollida a tota la Província de Tarragona on la població ha dipositat jocs i joguines de diferents franges d’edat.
El joc, fonamental contra l’aïllament social
La campanya de joguines s’emmarca en el projecte ‘La joguina educativa’, que Creu Roja Joventut duu a terme durant tot l’any per sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc i el dret dels infants i joves a jugar. Per això, les joguines repartides són noves - ja que tots els infants i adolescents tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies-, no bèl·liques, educatives, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc cooperatiu.
El joc és un element essencial per garantir el desenvolupament integral dels infants i joves. Aquest afavoreix no tan sols el desenvolupament intel·lectual i motriu de l’infant sinó que esdevé un eix de socialització fonamental en les diferents etapes del creixement. Davant el risc d’aïllament social que pot acompanyar els infants en situació de vulnerabilitat, l’organització aposta pel dret al joc com una eina de contenció i reversió d’aquesta situació que afecta la infància en risc.