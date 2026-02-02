POLÍTICA
En Comú Podem recopila 1.000 cartes ciutadanes per aturar el projecte dels Morrots
La formació també reclama un canvi d’actitud per part de les institucions implicades i una taula de diàleg amb les entitats
En Comú Podem fa un nou pas en la campanya per aturar el projecte dels Morrots de la Savinosa. La formació ha reunit 1.000 cartes enviades per la ciutadania als responsables polítics del projecte (Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona i el Govern de l’Estat).
Per a En Comú Podem, es tracta d'una «mobilització ciutadana massiva i inèdita» al voltant d’un conflicte ambiental a la ciutat que «evidencia la magnitud del rebuig social» a una actuació que amenaça un dels darrers trams verges del litoral tarragoní.
La formació recorda que el litoral de Tarragona està en perill. Després de moltes reunions, diverses propostes i estudis al llarg dels darrers anys, s’ha acabat imposant la construcció d’una via de cinc metres d’amplada arran de mar, impulsada per la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona i el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Asseguren que aquesta infraestructura suposaria la destrucció d’hàbitats naturals únics, posaria en risc espècies endèmiques protegides com el Limonium gibertii i alteraria de manera irreversible l’equilibri ecològic d’un dels últims trams verges del nostre litoral.
A més, alerten que aquesta actuació és només la primera fase d’un projecte que fa sis anys que cueja i que podria desembocar en futures intervencions encara més agressives, vinculades a la urbanització i a la massificació turística d’un paratge natural excepcional. «Si no ho aturem ara, les següents fases seran més agressives i el dany serà irreparable», adverteixen.
«La resposta ha estat tan contundent que deixa clar que no estem davant d’una protesta minoritària, sinó d’una preocupació compartida per centenars de persones que estimen aquest territori», remarquen des de la formació. «Que en pocs dies s’hagin enviat 1.000 cartes és tota una sacsejada política», afegeixen.
En Comú Podem subratlla que la campanya no s’atura aquí i que ara l'estratègia és ampliar encara més la pressió fins aconseguir la paralització definitiva del projecte.
En aquest sentit, la formació també reclama un canvi d’actitud per part de les institucions implicades i una taula de diàleg amb les entitats.
Per això, fan una nova crida a totes aquelles persones que encara no han participat: «enviar la carta és ràpid, senzill i pot marcar la diferència».
Finalment, el portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado, ha volgut agrair explícitament el compromís de la ciutadania. I ha finalitzat «hem de seguir apretant, seguir sumant veus i seguir defensant els Morrots fins que aquest projecte quedi definitivament aturat».