SOCIETAT
Catalunya afronta un febrer ple de mobilitzacions i amb un Govern que viu la primera crisi
La societat civil i diferents sectors professionals, des dels metges fins als maquinistes, es manifestaran aquest mes
Febrer nou cares té. La popular dita, emprada habitualment per parlar del temps, pot enguany també servir per a analitzar la situació sociopolítica de Catalunya. Després d’un gener que va arrencar amb grans mobilitzacions de pagesos i pescadors i d’una crisi absoluta del sistema de Rodalies, els presagis pel Govern de la Generalitat no milloren aquest mes. Els usuaris i diferents entitats sortiran a protestar per les mancances als trens, mentre els maquinistes també reclamaran més seguretat. Mentrestant, altres col·lectius com els metges o els professors es manifestaran per demanar millores en les seves condicions laborals.
Barcelona acollirà aquest dissabte dues grans mobilitzacions relacionades amb la crisi ferroviària. L’Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República han convocat una marxa al matí per denunciar el deteriorament dels serveis públics, l’˜espoli fiscal» i el que els convocants qualifiquen de «mal govern». A la tarda, les plataformes d’usuaris del tren han convocat una manifestació unitària que partirà de l’Estació de França i acabarà a la plaça de Sant Jaume. Entre les entitats convocants hi ha l’Associació Promoció del Transport Públic, Dignitat a les Vies, Defensem el tren de l’Empordà, Salvem l’R2 Nord i d’altres plataformes locals. Els maquinistes aniran a la vaga els dies 9,10 i 11 de febrer a totes les empreses ferroviàries espanyoles. Després dels tràgics accidents, el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris reclamen que s’implementin protocols de prevenció davant d’emergències meteorològiques, entre altres qüestions.
Mentre l’executiu de Salvador Illa, encara recuperant-se, haurà d’aguantar les escridassades al carrer, buscarà reprendre les converses amb ERC i els Comuns per a poder començar les negociacions dels pressupostos de la Generalitat.
Missió pressupostos
Així ho va assegurar dissabte el conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau, qui va defensar que «una lliçó que aprenem d’aquests dies és que el país necessita pressupostos» per «tenir els trens», entre altres qüestions. Sigui com sigui, el descontent d’una part de la societat catalana va més enllà dels trens. Els principals sindicats educatius de Catalunya han convocat una vaga als centres del país per a l’11 de febrer. Les organitzacions denuncien l’estancament de les negociacions amb el Departament d’Educació i reclamen un augment salarial. Un altre col·lectiu que ha alçat la veu recentment i s’ha mobilitzat sovint és el dels metges. En aquest sentit, el sindicat Metges de Catalunya ha convocat dos dies de vaga de facultatius els dies 16 i 20 de febrer. Les aturades coincideixen amb la vaga de cinc dies convocada a nivell estatal per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics. Les reivindicacions dels metges són àmplies: reducció de la jornada laboral, eliminació de les guàrdies de 24 hores, millora de les condicions de contractació i un espai propi de negociació on es pactin de manera vinculant els aspectes que afecten específicament la professió mèdica.
Calma trencada
Amb tot, el Govern d’Illa viu la seva primera gran crisi amb els trens. La vergonyosa situació a les vies ha trencat el missatge de calma i convivència que va fer arribar el PSC al Palau de la Generalitat. Ara, s’ha d’arremangar per intentar calmar la indignació de molts ciutadans i sortir ben parat. L’oposició hi suca pa i buscarà debilitar l’executiu. Qui tus pel febrer, tossirà pel març i per l’abril també.