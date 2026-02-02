ESTAMENTS
CaixaBank i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona renoven l’acord de col·laboració per reforçar el suport financer al col·lectiu
Més de 900 professionals col·legiats i 345 farmàcies de les comarques de Tarragona continuaran tenint accés a una oferta de productes i serveis especialitzats
CaixaBank i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona han formalitzat la renovació del seu conveni de col·laboració amb la voluntat de seguir oferint condicions financeres avantatjoses tant a les farmàcies com als professionals col·legiats del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
L’acord renovat tindrà vigència fins al 2027 i contempla millores en la gestió quotidiana dels comptes dels farmacèutics col·legiats, així com condicions preferents en matèria de finançament. En aquest sentit, es reforça l’oferta de productes i solucions de crèdit a curt termini adaptades a les necessitats específiques del sector.
Dins el marc del conveni, es manté el servei de confirming, que permet a les farmàcies anticipar el cobrament de la facturació de medicaments i productes farmacèutics del CatSalut. Pel que fa als terminals de punt de venda, l’acord inclou tarifes competitives i impulsa especialment la implantació de TPV virtuals.
El conveni ha estat signat pel president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Antoni Veciana, i pel director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez. A través d’aquest acord, tots els col·legiats poden accedir a una proposta específica de productes i serveis financers orientats a l’estalvi i al finançament, amb avantatges addicionals en funció del grau de vinculació amb l’entitat.
Durant l’acte de signatura, Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, ha destacat el compromís de l’entitat amb el sector farmacèutic, que ha qualificat d’estratègic, i ha subratllat «la voluntat de CaixaBank de contribuir a enfortir la competitivitat del col·lectiu farmacèutic mitjançant solucions financeres dissenyades específicament per donar resposta a les seves necessitats».