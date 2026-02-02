Alcalde de Tarragona
Política
«Abans d'acabar el mandat, volem signar el conveni perquè Tarragona tingui Parador Nacional»
L’alcalde de Tarragona explica que la ubicació «no està definida al 100%», però l’Ajuntament treballa amb l’Estat per tancar l’acord. El batlle afirma que aquest 2026 serà «l’any de l’execució dels projectes» i dels grans esdeveniments esportius
Comença el darrer any complet de mandat abans de les eleccions del 2027. Quins objectius es marca?
«Aquest 2026 serà el de l’execució dels projectes. Especialment, els que estan finançats amb fons Next Generation, com els 192 pisos públics del PP-10. A més, hi haurà tot el desplegament dels nous contactes de la brossa, la brigada d’intervenció ràpida i la jardineria; el pla d’asfaltatge amb milió i mig d’euros més; la renovació de la flota d’autobusos amb 12 milions i el reforç de la seguretat pública amb la comissaria de Battestini. A més, continuarem avançant amb el projecte Tabacalera, que ens fa molta il·lusió».
Enguany arribarà el Tour de França a la ciutat...
«Tot el que he esmentat passarà en un 2026 que serà històric també a nivell esportiu. No només amb l’inici d’etapa del Tour de França a Tarragona, sinó també amb l’Europeu de Triatló, la Copa de la Reina de bàsquet, l’Special Olympics o el Mundial de Trial».
Per a aquest primer semestre, es van marcar l’aprovació inicial del POUM, però les negociacions amb els grups municipals no s’han reprès encara. Mantenen el calendari previst?
«El que volem és tancar l’aprovació inicial durant aquest any. Els canvis de criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua, fruit de la DANA, han provocat que l’estudi d’inundabilitat trigui més a arribar. Però aquest informe ja està i, ara, estem veient la viabilitat econòmica de cadascun dels sectors. No volem un dibuix maco, sinó pragmàtic perquè els promotors i promotores vulguin desenvolupar-lo».
Posaran línies vermelles?
«No, però volem que hi hagi un creixement homogeni a tota la ciutat i no s’acumuli només a una part».
Com avancen les negociacions amb Exolum —antiga CLH— perquè marxi del polígon Francolí?
«Encara estem negociant la quantia. Òbviament, Exolum pretén treure el benefici que considera oportú, però nosaltres hem de vetllar pels interessos públics. No volem que hi hagi un Manhattan a la desembocadura del riu. Crec que ells ho entenen i continuem treballant per arribar a un punt satisfactori per a les dues parts».
Tancaran un acord abans d’acabar el 2026?
«Hauria de ser aquest any. Ambdues parts tenen ganes. L’administració té temps, però les empreses en tenen menys i crec que els interessa trobar una solució».
El patrimoni i el turisme
Quan començarà a caminar el nou Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco?
«No para d’haver-hi reunions. Ara estem amb l’annex econòmic i el del personal. També traurem el concurs per trobar director general i gerent. La intenció és fer una oferta molt engrescadora a nivell internacional i que vinguin els millors. El 2027, hauria de començar la vida del Consorci».
En la campanya electoral, es va comprometre a obrir la Font dels Lleons al públic. Està en contacte amb el propietari?
«Parlem amb el senyor Martorell, a qui agraïm la seva predisposició perquè allò no quedi tancat. Aquí tenim un paper terciari perquè és la Generalitat qui té les negociacions amb el propietari, però nosaltres hi serem. Desitjo emfàticament que s’entenguin i tinc constància que la cosa va millorant exponencialment, però falta tancar la fórmula».
També va prometre la recuperació de les Termes de Sant Miquel.
«En aquest cas, el problema és un tema urbanístic. Hi ha una part que ja és visitable, però hi ha una altra que actualment és un pàrquing. Fa anys, es va intentar una permuta. El Consorci ens pot ajudar amb aquestes coses».
El Govern de la Generalitat ha acordat augmentar la taxa turística a l’abril. Aplicaran un recàrrec municipal a Tarragona?
«Ho decidirem de la mà del sector. Volem un turisme de qualitat que deixi diners a la ciutat i generi ocupació. Però sabem que això suposa també una despesa de recursos públics; així que, filosòficament, estem totalment d’acord amb l’aplicació d’un recàrrec municipal. No creiem que hagi de ser un obstacle per als visitants, si és un preu raonable».
La presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roigé, va carregar contra vostè per no declarar la ciutat com a municipi turístic.
«Tenim uns dos milions de pernoctacions l’any i cada cop va a millor. Tenim turisme tot l’any i la gent té dret a descansar. Les botigues de menys de 400 m2 ja poden obrir els diumenges i no volen perquè no els hi surt a compte. Si el que volen és que les grans superfícies ho puguin fer, doncs no. No és ser tossut per un caprici, sinó per convicció. Els sindicats i PIMEC ja han sortit en contra de la seva proposta».
El va sorprendre l’actitud mostrada per Roigé?
«Van ser les formes. Jo puc estar d’acord o en desacord amb moltíssima gent o amb moltíssimes coses, però sempre tinc respecte personal i institucional. És el que s’espera d’un representant d’un organisme. I lamento molt les paraules que va tenir cap a la ViaT, quan va dir que eren quatre gats i dues perruqueres. L’associació agrupa més d’un centenar de negocis de la nostra ciutat. Són gent honrada, que treballa molt i es mereix més respecte».
En les darreres setmanes, també ha rebut retrets per part de l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, per la polèmica dels autobusos.
«Puc entendre l’opinió del company i amic alcalde de la Canonja i la respecto moltíssim. Només tinc paraules d’apreci capa a ell i jo, en cap moment, he fet cap declaració responent. Vam buscar la manera legal de continuar prestant el servei. Simplement, hem fet la quantificació del quilòmetre per a un transport urbà, el qual para en molts llocs. El cost es fixa amb els mateixos criteris de l’ATM, no es guanya ni es perd. L’únic que volem és ajudar a la Canonja i, si necessiten més servei, ens hi trobaran sempre».
Inestabilitat a Espanya
L’Estat ha adquirit diferents compromisos amb Tarragona aquest mandat, com la inversió per la Biblioteca pública. Li preocupa que es convoquin eleccions anticipades i hi hagi un canvi de Govern?
«Confio plenament en el President Sánchez, que no només aguantarà, sinó que està fent una gran feina. Només cal veure les xifres econòmiques. Igualment, treballem per lligar-ho tot i crec que ho farem perquè són bones propostes. Això sí, que animaria a partits com Junts, que fan gala de la Biblioteca, que votin els pressupostos de l’Estat perquè sigui una realitat».
Quan es tancarà l’acord amb l’executiu espanyol perquè Tarragona tingui Parador Nacional?
«Esperem que, abans d’acabar el mandat, se signi el conveni. La ubicació encara no està definida al 100%. Quan ens reunim les 15 Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, totes tenen Parador menys Baeza, San Cristóbal de la Laguna i Tarragona. Això no té sentit».
Ca l’Ardiaca continua sent l’opció preferent?
«Tinc pla A, B i C. El que vull és un Parador en un lloc que sigui icònic, que generi llocs de feina i una oferta hotelera que no tenim actualment».
Tarragona ha tornat a ser una de les grans damnificades per la crisi ferroviària. Com valora la gestió de Rodalies dels darrers dies?
«Quan sento que algú demana la dimissió de la consellera Paneque, no surto de la meva perplexitat. La Generalitat no és la competent. Tampoc entenc que el PP es queixi de la manca d’inversió a Catalunya i, fa dues setmanes, s’oposés al pacte per al finançament La manca d’inversió històrica és certa i, a més, cada cop hi ha més passatgers. La Generalitat està fent tot el que pot i més. Pensi que s’estan construint els vagons d’alta capacitat i s’està pensant en sistemes alternatius per poder unir diferents municipis, com el Tramcamp. També s’està treballant amb la nova empresa mixta».
Es tornarà a presentar a l’alcaldia de Tarragona en les eleccions del 2027?
«Si els companys i companyes del partit m’escullen, seré el candidat del PSC. Tinc 42 anys, em veig jove, amb força i amb experiència fruit d’aquests anys que he crescut com a alcalde. El millor del nostre projecte encara està per arribar».