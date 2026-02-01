Successos
Detenen a Tarragona dos homes que amagaven 60 quilos de marihuana en el doble fons d'un camió
La droga, que estava envasada al buit, tindria un valor aproximat de 120.000 euros al mercat il·legal
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Baix Camp-Priorat van detenir dijous dos homes, de 41 i 44 anys, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i delicte contra la salut pública.
Els fets van tenir lloc cap a les 18.00 hores, quan patrulles de trànsit van aturar per indicació dels investigadors un camió que transportava marihuana a l’AP-7, al punt quilomètric 247, a l’altura de Tarragona.
Les detencions formen part d’una investigació sobre un grup criminal que emmagatzemava marihuana en una nau a la Selva del Camp (Baix Camp) amb l’objectiu d’exportar-la a Europa.
Durant la investigació, els agents van detectar moviments sospitosos de vehicles i persones a la nau. Dijous al migdia van veure tres homes baixar d’una furgoneta i d’un turisme, que poc després van marxar amb la furgoneta.
Acte seguit, de la nau va sortir un camió amb un remolc, que poc després va canviar per un altre. Immediatament, els agents van iniciar un seguiment del vehicle fins que aquest es va incorporar a l’AP-7.
Gràcies a la coordinació del cap de torn regional operatiu (CTRO), es va desplegar un ampli dispositiu policial que va permetre a les patrulles de trànsit aturar el camió amb seguretat.
Un cop interceptat, els agents van identificar el conductor i l’acompanyant, que van oferir respostes evasives i incoherents sobre la càrrega que transportaven.
En obrir el remolc, els agents de trànsit van detectar que la paret posterior presentava signes clars de manipulació. En mesurar-ne la llargada exterior i interior, van constatar una diferència anòmala de més de 50 centímetres.
Davant aquestes evidències, van sospitar de l’existència d’un doble fons i van activar els Bombers de la Generalitat perquè obrissin la paret i en comprovessin l’interior. Un cop oberta, van localitzar quatre fardells amb un total de 58 bosses que contenien 60 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit.
La droga intervinguda tindria un valor aproximat de 120.000 euros en el mercat il·legal, una quantitat que podria duplicar-se en la seva distribució a altres països europeus.
Per tot plegat, els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor del camió i el seu acompanyant com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
Aquell mateix vespre, agents de la Unitat d’Investigació de Reus van efectuar una entrada i escorcoll a la nau de la Selva del Camp, on van intervenir documentació personal vinculada al grup criminal, així com inhibidors de freqüència i rastrejadors GPS.
Finalment, els investigadors van sol·licitar el canvi de partit judicial i els dos detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.