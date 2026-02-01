Successos
Mor un home amb mobilitat reduïda en un incendi d'habitatge al centre de Tarragona
El foc s'ha produït en una casa aïllada al carrer Mossèn Ritort i Faus
Un home d'edat avançada i amb mobilitat reduïda ha mort aquest diumenge al migdia en un incendi d'habitatge al centre de Tarragona, segons han informat els Bombers de la Generalitat.
L'avís del foc s'ha rebut a les 13.46 hores en una casa aïllada al número 12 del carrer Mossèn Salvador Ritort i Faus, als coneguts com a 'Xalets de la Salle'. L'incendi s'hauria originat a la xemeneia de l'immoble i, posteriorment, s'ha estès a un sofà.
Dues persones estaven a l'interior del domicili i només una ha pogut sortir i alertar els serveis d'emergències. Quatre dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona, han extingit ràpidament el foc i han localitzat el cos sense vida de l'home.
Posteriorment, s'han fet tasques de ventilació, ja que tota la casa ha quedat afectada pel fum. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat 3 ambulàncies i una unitat de psicòlegs, ha atès en estat lleu a una dona de 78 anys. Els Mossos d’Esquadra han activat set patrulles i s'han fet càrrec de la investigació.
Quatre morts al gener per incendis d'habitatge
Durant el mes de gener quatre persones han mort a Catalunya a conseqüència d'incendis en habitatge. El 7 de gener es van produir dues víctimes mortals: un home de 77 anys a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i un altre, de 54 anys, a Constantí (Tarragonès).
El 13 de gener va morir una dona de 89 anys al districte d'Horta Guinardó de Barcelona. I el 29 de gener va perdre la vida una dona en un incendi amb deflagració en una casa de Breda (Selva).
L'any 2025 un total de 24 persones van morir a causa d’incendis d'habitatge a Catalunya, cinc de les quals a la ciutat de Barcelona. Les persones grans són un del perfil de més risc quan es declara foc en un edifici. Set persones d'edat avançada i una altra amb mobilitat reduïda van morir a casa seva després que s'hi va declarar un incendi.