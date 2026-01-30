Municipal
SMHAUSA compra un edifici a la Part Alta de Tarragona per a lloguer públic
El passat 2025, es van adquirir 24 habitatges amb una inversió d’1,7 MEUR i es van tramitar 2.510 ajudes al lloguer
El Servei Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA) gestiona actualment més de 300 habitatges públics a la ciutat de Tarragona. Aquest divendres, en sumarà quatre més d'un mateix edifici situat a la Part Alta. El president d’SMHAUSA, Nacho García Latorre, farà efectiva avui l’adquisició d’aquest immoble ubicat al carrer Misser Sitges per destinar-lo a lloguer social.
Més enllà d’aquest immoble, també està prevista la compra del bloc número 19 del carrer López Peláez, que compta amb tres pisos. El preu de transmissió serà de 323.242,23 euros, al qual se li sumarà el cost de rehabilitació de 134.830 euros. Aquests diners, així com els que es destinaran per a l’edifici de la Part Alta, sortiran de la partida d’1,5 milions que s’ha reservat en els pressupostos municipals del 2026 per a l’adquisició d’habitatges per tanteig i retracte, i les obres de reforma.
L’any passat, se’n van comprar 24 i «es van invertir 1.738.553,68 euros», va exposar ahir l’alcalde, Rubén Viñuales, el qual va fer balanç de les accions dutes a terme el 2025, any en què es van tramitar també 2.510 ajudes al lloguer. L’acompanyaven el president d’SMHAUSA, així com el gerent, Jordi Dies, i l’assessora jurídica i tècnica, Núria Lambea.
Assolir el 15%
«Tots sabem que l’accés a l’habitatge és una de les principals preocupacions de la ciutadania», va exposar Viñuales, qui va remarcar que «l’Ajuntament no pot estar amb els braços plegats i hem decidit passar a l’acció». L’objectiu del govern municipal és complir amb el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, el qual marca que la ciutat ha d’assolir un 15% de parc d’habitatge destinat a polítiques socials en 15 anys. La previsió d’SMHAUSA és incorporar un miler de pisos al seu parc públic fins al 2029.
L’alcalde va recordar que s’està avançant en les obres dels 192 habitatges de lloguer assequible de Les Oliveres, al PP-10. Pròximament, es publicaran les bases per optar a viure en uns edificis que rebran els seus primers inquilins després de l’estiu. Aquest 2026, també es podria iniciar la construcció del bloc de 40 pisos de lloguer social projectat al carrer Joan Fuster, a l’Arrabassada. Ja es disposa del projecte bàsic i s’adjudicarà pròximament l’executiu. També es farà, més endavant, una altra promoció a Floresví Garreta, a la Part Baixa. A més, hi ha vuit finques inscrites a la reserva pública de solars de Catalunya, on es podran construir 747 habitatges.
Viñuales va aprofitar per agrair «l’altura de mires» d’En Comú Podem, amb qui els socialistes han tancat diferents pactes en matèria d’habitatge. El portaveu del grup, Jordi Collado, es mostra content per «haver condicionat el govern». «Això genera oportunitats, però encara falta una regidoria d’Habitatge que coordini millor les polítiques i eines clau com una taula d’emergència pròpia i un servei d’Ofideute municipal», exposa.