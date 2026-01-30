ESPELEOLOGIA
La SIET identifica un possible nou accés a la Cova Urbana de Tarragona en un edifici del centre
També vol reprendre l’exploració a la Plaça de la Font i completar una nova topografia
La Cova Urbana de Tarragona podria tenir una nova entrada encara per explorar. La Societat d’Investigacions Espeleològiques de Tarragona (SIET) ha identificat un possible accés a una zona inundada de la cavitat situat en un edifici ubicat «entre el carrer Gasòmetre i l’entorn del Fòrum».
«Sabem que hi ha una obertura, però no volem revelar on és exactament fins que puguem estudiar-ho bé», explica Albert Mañé, president de la SIET. Segons detalla, l’entrada seria «com un pou que baixa cap a una part submergida de la cova».
L’entitat ja va obtenir permís de l’Ajuntament per poder investigar aquest punt, tot i que ha sol·licitat una ampliació de termini per coordinar-se amb la comunitat de veïns i preparar el material necessari. «No és una cosa que es pugui fer ràpidament. Necessitem temps i consens», remarca el president.
Un altre punt d’interès on el grup espera poder reprendre enguany l’exploració és el pàrquing de la Plaça de la Font, on fa anys es va detectar una possible connexió amb la cova. «Es va analitzar l’aigua i tenia característiques similars. Creiem que tot forma part d’un gran llac subterrani comunicat», apunta.
Així, la SIET ha demanat permís per tornar-hi a accedir amb nova tecnologia. Una d’aquestes noves eines són els drons subaquàtics, que permeten gravar imatges en espais on fins ara només es podia accedir amb espeleobusseig, una pràctica d’alt risc.
Un mapa més detallat
Un dels principals objectius de l’equip investigador és completar una nova topografia detallada de la cavitat. Actualment, ja s’ha completat prop del 70% del mapa subterrani. «El més important per a nosaltres és tenir el mapa exacte de la cavitat i poder superposar-lo amb la ciutat. Això ens permetrà saber exactament per on estem passant, si estem a 20, 40 o només 3 metres de la superfície», assenyala Mañé.
La nova topografia, indica, s’està elaborant amb tecnologia làser, molt més precisa que els mètodes antics. «Abans era una feina molt més ‘artesanal’, feta amb brúixoles, plomades i cintes mètriques. Ara podem obtenir dades exactes de profunditats, angles i longituds», destaca.
El nou mapa no només servirà per documentar la cavitat, sinó també per facilitar futures exploracions. «Ens pot ajudar a detectar possibles continuacions o entrades noves, i també a descartar zones on no és viable accedir», exposa el president.
La voluntat del grup és tancar la topografia al llarg del 2026. Tot i que encara no se sap quantes sales poden quedar per descobrir, els investigadors tenen clar que la feina serà de llarg recorregut. «Pot haver-n’hi deu, cent o dues-centes. No ho sabem. Queden molts anys d’investigació», admet Mañé.
Tot i la magnitud del projecte, la SIET acostuma a finançar els treballs amb recursos propis. Si bé l’entitat no sol demanar ajudes, sí que reclama que se’ls tingui en compte en futures obres urbanístiques a la ciutat, ja que el seu coneixement de la cavitat podria ajudar a detectar possibles afectacions subterrànies abans d’executar projectes.
El president recorda que l’accés actual a la Cova Urbana es va descobrir durant la construcció d’un pàrquing, quan es van detectar filtracions al formigó, i defensa que tenir en compte diferents punts de vista pot ajudar a preservar aquest patrimoni subterrani poc conegut.