POLÍTICA
La poca connexió de Ponent amb el tren, la principal crítica als canvis de l’EMT
Els grups municipals tampoc veuen amb bons ulls que Llevant no incrementi freqüències d’autobús
Un nou projecte ocuparà les converses polítiques a l’Ajuntament de Tarragona en les pròximes setmanes. Es tracta dels nous canvis a les línies d’autobús de l’EMT, que el govern municipal vol posar en marxa a partir del juny. Abans, però, els haurà d’aprovar en consell plenari. I, com ha sigut habitual en aquest mandat, els grups ja preparen la carta de peticions per a comptar amb el seu vot.
Des del principal grup a l’oposició, Esquerra Republicana, es critica que el projecte es vengui des del govern com un gran canvi. «No suposa un veritable pas endavant. La proposta ignora Llevant, desconnecta el centre i dona l’esquena al mar», va resumir ahir el portaveu adjunt del grup, Xavi Puig. Els republicans també van lamentar que no s’hagi fet un procés participatiu amb la ciutadania per a recollir aportacions. «Ponent queda molt desconnectat del centre i de l’estació. I les línies de Llevant continuen sense connectar-se amb el seu CAP de referència», va afegir la consellera Gemma Fusté.
Per la seva banda, el Partit Popular considera «positiu» actualitzar l’operativa de l’EMT, però lamenta que el pla hagi estat «poc ambiciós». «Les demandes dels veïns, per exemple, de Sant Salvador no han estat incorporades. Seguiran sense poder arribar al Mercat Central i el nocturn no arriba fins a dalt del barri», expressa Maria Mercè Martorell, portaveu del grup popular.
Pel que fa al grup municipal d’En Comú Podem, el portaveu Jordi Collado explica que encara estan pendents d’accedir a tota la documentació del projecte. «Un PowerPoint i una hora d’explicació són insuficients per valorar-ho amb rigor», indica. «Celebrem la consolidació de la L43, però ens preocupa que la divisió de la línia 6 en 6 i 60 allunyi Ponent de la Part Alta i del Campus Catalunya. També, ens amoïna que la connexió amb l’Estació no millori per Ponent», afegeix Collado. Des de la formació consideren que serà «important» la coordinació amb els horaris de tren de l’estació, especialment per Sant Salvador, La Granja o Bonavista. «En els propers dies ens veurem amb les federacions d’associacions de veïns per compartir inquietuds», conclou Collado.
Tenir en compte el POUM
Per últim, des del grup de Junts per Catalunya es posa èmfasi en el POUM. «Cal tenir en compte, de la mà del futur POUM, els nous punts de creixement de la ciutat i adaptar a això l’estudi. Trobem a faltar aquest aspecte tècnic», indica el portaveu Jordi Sendra. «La nova optimització no incrementa freqüències a Llevant, no pot ser», afegeix Sendra.